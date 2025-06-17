Актер Глен Пауэлл сыграет главную роль в фильме про пожарного

Если верить инсадейру Джеффу Снейдеру, актёр Глен Пауэлл, известный по фильму «Смерч 2», намерен сыграть главную роль в новом фильме Рона Ховарда, режиссёра фильмов «Аполлон 13», «Код да Винчи» и «Игры разума».

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Фильм пока остаётся безымянным. Его сюжет посвящён истории пожарного. Прочие детали сюжета пока на раскрывают.

Сценарий написала Кристина Ходсон («Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»). За проект отвечает Amazon MGM Studios.

Других подробностей картины пока нет. Мы пока не знаем, кто ещё снимется в ленте, кто её срежиссирует и когда её выпустят в широкий прокат (и в каких странах, если говорить так).