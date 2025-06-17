Вышел новый тизер «Фантастической четверки»

Marvel Studios продолжает рекламировать новую «Фантастическую четвёрку». Свежий небольшой ролик посвящён роботу-помощнику команды по имени Г.Е.Р.Б.И.

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Первоначально он был создан для мультсериала «Фантастическая четвёрка» 1978 года, а затем был интегрирован в комиксы.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Disney.

Сюжет будущей ленты расскажет о Фантастической четвёрке — отряде супергероев, обладающих сверхъестественными способностями. В дальнейшем команда станет частью Мстителей.

В мировых кинотеатрах премьера фильма состоится 25 июля. В России лента официально не выйдет.