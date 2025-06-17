Стартовали съемки сериала о Лиле Брик со Смольниковой и Максимовым

Для Первого канала снимается сериал "Лиля" - о Лиле Брик - роковой женщине, имя которой неразрывно связано с поэтом Владимиром Маяковским. Режиссер - Вера Сторожева ("Небо. Самолет. Девушка", "Путешествие с домашними животными", "Француз", "Шифр 1-4"). Оператор - Сергей Мачильский ("Чиновница", "Отличница", "Столыпин" (ТЭФИ - 2025)). Продюсеры сериала - Константин Эрнст и Денис Евстигнеев.

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В сериале будет показано, как на фоне революционных событий и становления Советской власти в России первой трети ХХ века разворачивается захватывающая история жизни Лили Брик (Мария Смольникова), Осипа Брика (Евгений Стычкин) и поэта-авангардиста Владимира Маяковского (Андрей Максимов). Сестру Лили - Эльзу Триоле - в сериале сыграет Ангелина Стречина, мать Эльзы и Лили - Агриппина Стеклова. Образ писателя и критика, одного из самых известных формалистов Виктора Шкловского, воплотит режиссер Алексей Герман-младший. Максима Горького сыграет Андрей Смоляков, Анатолия Луначарского - Иван Агапов, русского поэта - футуриста Алексея Крученых - Михаил Крылов, поэтессу Софью Парнок - Мариэтта Цигаль-Полищук. Элли Джонс (американскую любовь Маяковского) сыграет Лиза Арзамасова, а возлюбленную, которой Владимир Маяковский посвятил два стихотворения, Татьяну Яковлеву - Ксения Галибина.

Также в сериале снимаются Виктор Добронравов, Стефан Де Дюрфорт, Сергей Барышев, Анна Вартаньян, Карен Мартиросян, Дарья Коныжева, Дмитрий Ломакин, Марко Долаш, Наталья Щербакова, Нина Дворжецкая, Илья Малаков, Константин Мурзенко и другие.

История начинается в 1915 году во время Первой мировой войны. В Петрограде молодой поэт-футурист Владимир Маяковский знакомится с семейной парой - Лилей и Осипом Бриками. Он читает им свою поэму "Облако в штанах", Лиля и Осип сразу и навсегда влюбляются в поэзию Маяковского, понимая, что перед ними необыкновенный талант, поэтический гений. А Владимир влюбляется в Лилю, тоже сразу и навсегда…

В 50-е годы в советских литературных и партийных кругах была развязана агрессивная кампания, а по сути, травля Лили Брик, с целью "вычистить" из биографии Маяковского упоминания о Бриках. Фильм рассказывает, почему и как Лиле удалось выстоять в этой, казалось бы, безнадежной ситуации. Завершается сериал событиями 1978 года - Лилиным уходом из жизни.

Режиссер Вера Сторожева рассказывает о том, как подбирали актеров: