Начались съемки фильма «Балтийское море»

В Москве, в Доме Телешова – старинном особняке на Покровском бульваре, которому уже более двухсот лет, начались съемки остросюжетной военной драмы «Балтийское море» для телеканала «Россия».

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На съемочной площадке продолжения сериалов «Чёрное море» и «Баренцево море» вновь встретятся Павел Трубинер и Екатерина Вилкова. В сериале также снимаются Анастасия Микульчина, Владимир Верёвочкин, Антон Батырев, Андрей Вальц, Сергей Шнырёв, Сергей Иванюк, Екатерина Юдина, Наталья Гриншпун, Михаил Лукашов и другие. Режиссер – Алексей Карелин.

Лето 1944 года. В Балтийском море советским «морским охотником» потоплена немецкая подлодка U-250. На ее борту находятся три новейшие торпеды Т-5 («Цаункёниг») с акустической системой самонаведения, прозванные немцами «Разрушителями эсминцев». Немцы понимают, что в секретном КБ в Ленинграде советские ученые, разобрав торпеду, в кратчайшие сроки найдут «противоядие» против нее. Это коренным образом сможет поменять расстановку сил не только в Балтийском море, но и во всей Атлантике.