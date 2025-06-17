Перечислены любимые фильмы россиян о пионерлагерях

Фильмы "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен", "Сто дней после детства" и "Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные" (1984) возглавили рейтинг любимых кинокартин россиян о детских лагерях. Это следует из результатов исследования, проведенного телеканалом "Мосфильм. Золотая коллекция" к 100-летию "Артека", передаёт ТАСС.

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Очевидный лидер - сатирическая комедия Элема Климова "Добро пожаловать…" (1964) - была снята им в качестве дипломной работы выпускника ВГИКа. Над сценарием картины трудились Семён Лунгин и Илья Нусинов ("Мичман Панин", "Тучи над Борском").

Серебряный призер - фильм Сергея Соловьева "Сто дней после детства" (1975) - считается эталонным лирическим высказыванием о жизни в пионерлагере и одной из лучших картин на тему первой любви.

Замыкает первую тройку двухсерийная картина "Каникулы Петрова и Васечкина" (1984) Владимира Аленикова, в которой обыгрываются сюжеты "Ревизора" и "Дон Кихота". Ранее сообщалось, что Пётр Тодоровский снимет продолжение.

На четвертой строчке - музыкальный телефильм "Завтрак на траве" (1979), поставленный Николаем Александровичем по мотивам рассказов Анатолия Черноусова. На пятом - драма "Пацаны" (1983) Динары Асановой.

Шестое место у приключенческой картины "Бронзовая птица" (1974), снятой Николаем Калининым по второй части трилогии Анатолия Рыбакова. На седьмом - драматический триллер об игре в "Зарницу" "До первой крови" (1989) Владимира Фокина.

Восьмое место занял телефильм "Три веселые смены" (1977, режиссеры: Дмитрий Михлеев, Валерий Поздняков и Юрий Оксанченко), поставленный по мотивам рассказов Юрия Яковлева. На девятом месте - приключенческая комедия "Частное пионерское. Ура, каникулы!!!" (2015) Александра Карпиловского.

Завершает рейтинг фильм "Военная тайна" (1958), снятый Мечиславой Маевской по повести Аркадия Гайдара.