«Россия» покажет фантастический фильм «Сто лет тому вперед»

Телевизионная премьера фильма «Сто лет тому вперед» состоится 28 июня 2025 года на телеканале «Россия». Главные роли в картине по мотивам произведений Кира Булычёва исполнили Даша Верещагина, Марк Эйдельштейн, Константин Хабенский, Виктория Исакова, Александр Петров, Юра Борисов и другие. Режиссером и одним из авторов сценария стал Александр Андрющенко.

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Они живут в разных мирах. Коля Герасимов — в сегодняшней Москве, Алиса Селезнёва — на сто лет позже, - сообщается в синопсисе. - Коля – обычный парень, ему нет дела до будущего. Алису не отпускает прошлое: она должна найти маму, которую потеряла, когда была совсем ребенком. Встреча Алисы и Коли станет началом невероятных приключений, в которых нашим героям предстоит отвоевать у космических пиратов Вселенную, восстановить ход времени и обрести самое дорогое — любовь и дружбу.

Фильм «Сто лет тому вперед» вышел в российский прокат в апреле 2024 года и возглавлял его несколько недель, став самым кассовым российским фантастическим кинопроектом. Картина также получили множество наград, в том числе премию АПКиТ и приз за лучший актерский ансамбль Гильдии кастинг-директоров России.

Эфир в 21.00.