Появились первые оценки фильма «Формула-1»

Критики положительно оценили спортивную драму «Формула-1» — первые отзывы на агрегаторе Metacritic оценили фильм на 67 баллов из 100. Рейтинг на Rotten Tomatoes существенно выше — 80% «свежести».

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Среди главных плюсов ленты рецензенты называют захватывающие сцены и отличную атмосферу, которая способна погрузить зрителя в мир гонок. Однако на этом фоне сценарий оказался слабым, из-за чего картина страдает от различных клише — некоторые считают, что проект может понравиться только фанатам «Формулы-1».

Премьера картины состоится 26 июня в мировых кинотеатрах. До России лента доберётся в начале августа неофициальными способами.