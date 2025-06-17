Джеймс Ганн назвал главную причину смерти киноиндустрии

Режиссёр «Стражей Галактики» и глава киновселенной DC Джеймс Ганн дал большое интервью изданию Rolling Stone. В нём знаменитый кинодеятель затронул тему «постепенной смерти» кино — с каждым годом кинотеатры привлекают всё меньше и меньше зрителей, которые предпочитают смотреть фильмы дома или с помощью обзоров на YouTube.

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По мнению Ганна, современная киноиндустрия умирает по одной причине — зрители устали от фильмов, которые снимали без законченного сценария. Особенно этим знаменита студия Marvel, создатели проектов для которых переписывают целые сюжетные моменты прямо на съёмочной площадке. По мнению постановщика, люди начали это ощущать.

Я считаю, что киноиндустрия умирает не из-за того, что люди не хотят смотреть фильмы. И не из-за того, что домашние кинотеатры становятся такими качественными. Причина номер один в том, что люди снимают фильмы без готового сценария. У нас в киновселенной DC нет мандата иметь определённое количество фильмов и телешоу каждый год, как у Marvel. Мы собираемся выпустить только то, что сочтём проектами самого высокого качества. Очевидно, некоторые фильмы и сериалы будут не столь хороши, но, надеюсь, в среднем всё будет максимально качественным. Но ни один из проектов не выйдет без готового и проработанного сценария.

Ближайшей премьерой киновселенной DC станет «Супермен» — его поставил сам Джеймс Ганн. Премьера перезапуска истории о Кларке Кенте состоится уже 11 июля.