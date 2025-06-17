Появился трейлер первого российско-египетского фильма «Москва — Каир»

В Сети появился трейлер и постер комедии "Москва - Каир" - первого совместного проекта российских и египетских кинематографистов со времён СССР.

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Действие картины разворачивается в 1993 году. Четыре девушки-танцовщицы приезжают по контракту в Египет искать своё место под солнцем, но вскоре понимают, что их импресарио интересует лишь лидер коллектива Нонна. Весь проект - лишь предлог для его навязчивого внимания, а шоу-бизнес - ширма для его истинных дел.

Сама девушка к импресарио нежных чувств не питает, и девушки живут как на пороховой бочке, ожидая, что их могут выгнать в любой момент.

Роли в фильме исполнили Мария Риваль, Анастасия Акатова, Марина Волкова, Полина Гретц, Монзер Риханна, Мохаммед Нур и другие.

Производством занимались Cre.Eco Production с египетской стороны и кинокомпания AVVA Film с российской. Съёмки проводились в Москве и курортной Хургаде.

В основу сценария лёг роман Елены Серебряковой "Улыбайтесь, вы в Египте!" (2013).

"Я взялся за проект с большим воодушевлением. Мне очень понравилась тема, а также я был рад возможности возобновить культурный обмен между нашими странами в сфере кино. Последней совместной работой советских и египетских кинематографистов был фильм египетского режиссёра Юсефа Шахина "Люди и Нил" в 1964 году", рассказывает режиссёр Халед Махран.

Дата премьеры будет объявлена позже. 24 июня в Москве состоится закрытый светский показ.