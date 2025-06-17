Мультфильм «Элио» от авторов «Головоломки» выйдет в России

20 июня состоится мировая премьера мультфильма «Элио» — нового анимационного проекта студии Pixar. Картину от авторов «Головоломки» и «Истории игрушек» можно будет посмотреть в кинотеатрах разных государств, однако до России лента так и не доберётся из-за ухода студии Disney с рынка страны.

Как сообщает издание Cinemaplex, российские кинотеатры уже назвали дату неофициального релиза ленты в стране. Мультфильм выйдет в России уже 28 июня — спустя восемь дней после запуска по всему миру. Картину можно будет посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ.

«Элио» расскажет об 11-летнем мальчике Элио с богатой фантазией. Однажды он случайно телепортируется в Коммунивёрс — межпланетную организацию, объединяющую представителей далёких галактик. Ошибочно назначенный послом Земли и совершенно не готовый к такому давлению Элио должен установить новые связи с эксцентричными инопланетянами, пройти ряд серьёзных испытаний и узнать, кем ему суждено быть на самом деле.