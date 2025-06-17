Вышел трейлер комедийного сериала «Три сестры»

Онлайн-кинотеатр KION поделился тизер-трейлером комедийного сериала "Три сестры" с Павлом Деревянко и Ларисой Гузеевой "с отсылками к знаменитой пьесе Чехова".

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По сюжету три сестры - Ира, Оля и Маша - давно мечтали уехать из Нижнего Новгорода в Москву. Все они втайне рассчитывают на финансовую помощь матери Татьяны (Гузеева), владелицы ювелирного бизнеса. Однако у неё другие планы на жизнь: в качестве сувенира из отпуска она привозит массажиста Никиту (Деревянко) на 20 лет моложе себя. Пока весь город говорит о внезапном романе, дочери подозревают, что новоявленный член семьи - обычный аферист.

Роли исполнили Юлия Александрова, Маруся Климова, Полина Гухман, Жанна Эппле, Павел Попов, Валентин Анциферов, Павел Рязанов, Ася Громова, а также Алиса Юнусова - дочка Тимати и Алёны Шишковой.

"Проблемы, которые поднимаются в сериале, были и будут актуальны во все времена. Героини сериала мечтают перебраться в большой город, но есть ряд обстоятельств, которые мешают им это сделать. Мы хотим переосмыслить и рассказать зрителям эту историю с особым юмором, который привнесут в проект хорошо знакомые и любимые российскому зрителю артисты", - рассказывает о сериале директор ТНТ Тина Канделаки.

Режиссёр - Маруся Трубникова, работавшая над проектами "The Тёлки" и "Беспринципные" как креативный продюсер, автор сценария - Екатерина Богомолова ("Общага", "Я выбираю тебя").

Креативными продюсерами сериала стали публицист и писатель Александр Цыпкин, который также сыграет одну из ролей, и Аглая Смирнова ("Актрисы", "Кеша должен умереть").

Сериал покажут в эфире телеканала ТНТ и в онлайн-кинотеатре KION.