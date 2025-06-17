Почему онлайн-кинотеатры сократят выпуск оригинального контента

У российских онлайн-кинотеатров было достаточно времени для экспериментов с контентом, и сегодня стриминги уже способны предугадать ожидания аудитории, чтобы предложить ей действительно интересный проект, отметил в разговоре с НСН глава Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

К концу 2025 года онлайн-кинотеатры сократят выпуск оригинальных фильмов и сериалов на 20% по сравнению с прошлым годом, сообщают «Известия» со ссылкой на TelecomDaily и Ассоциацию интернет-видео. Уточняется, что серьезной потребности в обширном производстве фильмов и сериалов сегодня нет, поскольку компаниям уже удалось восполнить дефицит контента, возникший во время ухода зарубежных мейджоров. Бырдин подчеркнул, что рядовой зритель не заметит сокращения производства оригинального контента.

«Был период экспериментов с контентом. Сейчас, когда стало понятно, что времени в сутках у людей не прибавляется, создавать для какой-то нишевой группы сериалы экономически не очень целесообразно. Лучше сделать проект, который будет интересен большему числу людей. Чисто количественно видим сокращение в объеме новых создаваемых наименований. Однако не думаю, что зрители заметят это, поскольку отсекается небольшой хвост. Основная часть контента, который наиболее активно рекламируется и собирает у экранов большую долю зрителей, никуда не денется», - заявил он.

По мнению собеседника НСН, отказ от некоторых проектов снизит загруженность актеров, режиссеров и других представителей киноиндустрии.

«Нет сферы, где 100% произведенного имело бы достаточный потребительский успех и окупало бы себя в производстве. Кино и сериалы - рискованный вид бизнеса. Сегодня косвенным свидетельством провала являются ситуации, когда проект прошел незамеченным. Если компании научились лучше предугадывать успех или неуспех проекта, то будет потрачено зря меньше денег. Также меньше времени на участие в бесперспективных проектах потратят очень занятые сегодня артисты, режиссеры и сценаристы», - сказал Бырдин.

Пропадут ли из российских кинотеатров триллеры с боевиками

При этом сокращение оригинального контента вряд ли приведет к росту зарубежных проектов на стримингах, добавил он.

«Приобретать права на показ по умолчанию дешевле, чем что-то создавать, если мы не говорим про съемки любительского фильма в сравнении с лицензированием дорогущего блокбастера. Российские сервисы с 2022 года лишены возможности лицензировать значимый объем контента голливудских студий, и неплохо сориентировались в ассортименте доступного иностранного контента. Наиболее интересные ниши уже хорошо представлены. К примеру, турецкий контент внезапно из нишевого превратился в мейнстримный. Также корейский контент, независимый европейский и американский приходит в каталоги онлайн-кинотеатров легально и ровно в тех объемах, в которых позволяют спрос и российское законодательство», - пояснил глава Ассоциации «Интернет-видео».

Данные исследования рынка онлайн-кинотеатров, представленного ГфК-Русь, свидетельствуют о том, что с января по март 2025 года доля россиян, использующих платные подписки на онлайн-кинотеатры, впервые превысила 40%. Помимо прочего в первом квартале года бесплатный пробный период подписки выбрали для себя 54% горожан, что тоже стало рекордом, передает «Радиоточка НСН».