Когда стартует сериал «Остаться друзьями»

Телеканал ТНТ назвал дату премьеры нового оригинального сериала «Остаться друзьями». Шоу стартует по телевидению 30 июня в 20:00. В первый сезон войдёт 17 эпизодов.

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События проекта расскажут историю Ромы и Ани, которые прожили вместе почти пять лет, а потом неожиданно объявили друзьям о разводе. Их решение рушит привычный порядок: совместные праздники, ужины, тусовки – всему этому может прийти конец.

Главные роли в сериале исполнили Борис Дергачёв («Тайный Санта») и Анастасия Калашникова («Мой папа не подарок»). Шоураннером и автором сценария выступил Иван Баранов («Капельник», «Подслушано в Рыбинске»).