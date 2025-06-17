Как режиссеры монтажа влияют на кино

Режиссеры монтажа должны не просто обладать необходимыми техническими знаниями, но и уметь талантливо рассказывать историю, художественно усиливая смонтированные сцены, отметил в беседе с НСН режиссер сериала «Улица Шекспира» Данил Чащин.

Ранее Ассоциация режиссеров монтажа обратилась с открытым письмом в киноиндустрии уточнив, что сегодня монтаж и работа режиссеров монтажа на проектах не получает должного внимания и признания. Подписавшиеся сообщают, что решить проблему помог бы пересмотр политики кинопремий, коррективы в приоритетности титров и указывание режиссеров монтажа в карточках проектов на интернет-ресурсах. Документ подписало 166 специалистов кино, в том числе Чащин. По словам режиссера, грамотный монтаж в некоторых случаях способен перевернуть представление об отдельной сцене.

«Как говорят в киноиндустрии, кино создается три раза – первый раз на этапе сценария, второй – на этапе съемок, и третий – на этапе монтажа. Фильм может быть пересобран три раза, смысл становится очень пластичный, и все зависит от режиссера монтажа. Эта должность не зря называется именно "режиссер монтажа", а не "монтажер", это не техническая, а творческая профессия. Мне повезло работать с Николаем Булыгиным, Алексеем Слеповым, Татьяной Магай, это одни из лучших режиссеров монтажа у нас в стране. Последнее слово и финальная склейка за режиссером, но ребята порой делают гораздо лучше, чем я бы в своей голове представил. Это отдельная профессия, в которой надо уметь рассказывать историю. В некоторых случаях, когда сцена впервые была собрана, она вызывала одну эмоцию, а после работы хорошего режиссера монтажа все может выйти на другой уровень», - пояснил он.

Как добавил собеседник НСН, индустрии сегодня не хватает профессиональных и талантливых режиссеров монтажа.

«Талантливых людей сложно найти, в любой профессии есть дефицит, тем более сейчас, когда на кинорынке есть перепроизводство. Когда выходит огромное количество сериалов, конечно, людей не хватает. В титрах моих проектов режиссер монтажа всегда указан. Соглашусь с тем, что это недооцененная профессия, и более широкое признание заслуг режиссеров монтажа поможет ее популяризации. Важно, чтобы страна знала своих героев», - заявил Чащин.

Ранее сценарист и продюсер Андрей Золотарев в разговоре с «Радиоточкой НСН» отмечал, что среди прочих наград особенно приятно получать признание коллег-профессионалов в рамках узкоспециализированных экспертных премий, поскольку в этом случае жюри оценивает конкретную работу, а не исходит из известности проекта или других общих факторов.