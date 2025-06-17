Дюжев высказался об идее ремейков «Жмурок» и «Бригады»

Заслуженный артист РФ Дмитрий Дюжев ("Гудбай") выразил своё мнение относительно возможных ремейков фильма "Жмурки" (2005) Алексея Балабанова и сериала "Бригада" (2002) Алексея Сидорова, где актёр сыграл роли бандитов Саймона и Космоса Холмогорова соответственно.

© Российская Газета

В беседе с ТАСС Дюжев отметил, что "переснимать эти картины сейчас не имеет смысла - современным режиссёрам лучше придумать свои истории".

Саму идею ремейков актёр считает обоснованной в случае, если режиссёр переносит действия в современный сеттинг или на другую планету, либо если ремейк нацелен на адаптацию ленты под новое поколение зрителей, которым уже не так интересен оригинал.

При этом артист положительно оценил цифровую реставрацию прославившего его сериала: