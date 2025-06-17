В киноиндустрии отреагировали на итоги 2024 года

Российской киноиндустрии для выживания необходимы сборы на уровне 60-65 млрд рублей и картины, зарабатывающие от 100 млн рублей, заявил в интервью НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.

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В Минкультуры России накануне подвели киноитоги 2024 года. Министр Ольга Любимова, в частности, сообщила, что в прошлом году в прокат вышло 214 российских картин, кассовые сборы которых превысили 36 млрд рублей. По данным Любимовой, зрительская аудитория составила около 100 млн человек, что на 9,5% больше, чем в 2023 году. Исаев отметил, что дело не в количестве фильмов, а в их сборах.

«Если бы эти 214 фильмов в среднем зарабатывали по 100, 150, 200 миллионов рублей или среди них было хотя бы 20 фильмов-миллиардеров, это было бы замечательно, мы выходили бы на уровень выживания индустрии. Но мы, к сожалению, очень далеко от этих показателей. Пусть фильмов будет не 214, а меньше, главное, чтобы они были зрительскими, кассовыми и собирали бокс-офис от 100 миллионов рублей. Тогда мы будем говорить, что у нас все прекрасно с кинопроизводством, зритель с удовольствием эти фильмы смотрит, оценивает и голосует за них рублем», - сказал Исаев.

От отметил, что годовые сборы оказались значительно ниже необходимых, напомнив о 55-миллиардном рекорде 2019 года.

«Бокс-офис, который достаточен сегодня для выживания киноиндустрии с учетом роста цен на всё и вся, сейчас находится на отметке 60-65 миллиардов рублей кассовых сборов в год. Это те цифры, которые позволяли бы кинотеатрам производить необходимый ремонт, обновление, замену оборудования, наращивать уровень комфорта для зрителей. Мы пока находимся очень далеко от этой цифры, как и от пресловутых 55 миллиардов кассовых сборов - рекорда, который был поставлен в 2019 году», - посетовал член совета АВК.

Исаев также назвал напомнил о главных разочарованиях и самых успешных фильмах 2024 года.

«Два лидера - это участники новогодней битвы, второй «Холоп» и «Бременские музыканты», которые преодолели отметку в 3 миллиарда рублей. Главным фурором прошлого года стал фильм «Мастер и Маргарита» - это событие национального масштаба, и очень классно, что большая серьезная картина, которую долго делали, привлекла очень большую аудиторию. Среди других картин отмечу третий «Лёд», «Сто лет тому вперед», ряд семейных проектов и фильм «Руки Вверх!», который хоть и не дошел до миллиардной отметки, собрал очень достойную кассу. Он доказал, что полнометражное кино о любимой, народной, одной из самых почитаемых групп 1990-х может привлекать аудиторию в кинотеатры и собрать большую кассу. Помимо больших российских проектов, потрясающе отработал французский фильм «Граф Монте-Кристо», который собрал более 600 миллионов рублей и установил в данном сегменте все мыслимые рекорды. Конечно, отмечу «Субстанцию» - это нестандартное, жанровое кино стало культурным феноменом. Ну а самый главный провал года – это фильм «Любовь Советского Союза», от которого ждали хотя бы полтора миллиарда с учетом того, что под него и даты двигались, и другие проекты убирались с этих дат, но на него пошла только возрастная публика», - заключил собеседник НСН.

В 2024 году кассовые сборы восьми российских фильмов превысили отметку в миллиард рублей. В 2025 году таких картин уже семь, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».