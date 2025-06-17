Когда выйдет седьмой сезон сериала «Голяк»

В 2025 году фанаты британской комедии «Голяк» ждут выхода финала шоу — седьмого сезона. Он должен завершить историю Винсента О’Нила и его друзей — мелких преступников из британской провинции. Съемки начались еще в январе, а релиз седьмого сезона должен состояться уже осенью. Дата выхода новых серий «Голяка», актерский состав и интересные факты о создании сериала — в материале «Ленты.ру».

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Главное о сериале

Страна: Великобритания

Оригинальное название: Brassic

Возрастное ограничение: 18+

Жанр: криминал, комедийная драма

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.6 и 8.4

Создатели: Дэниэл Блоклхерст, Джозеф Гилган

В главных ролях: Джозеф Гилган, Мишель Кигэн, Дэмиен Молони, Том Хэнсон, Аарон Хеффернан, Райан Сэмпсон

«Голяк» (в некоторых переводах «Без гроша») — британская комедия о компании парней из глубинки, которые занимаются мелким криминалом и постоянно встревают в передряги. Главный герой сериала — обаятельный неудачник Винсент «Винни» О’Нил, которого сыграл Джозеф Гилган, известный по ролям в сериалах «Отбросы» и «Это — Англия». По мере взросления друзья начинают задумываться о том, чего они хотят от будущего и какие возможности ждут их за пределами Хоули.

Шоу стартовало на британском телеканале Sky в 2019 году и получило отличные отзывы кинокритиков: на сайте рецензий Rotten Tomatoes у дебютного сезона оценка 100 процентов «свежести» от критиков и 94 процента — от зрителей. С тех пор вышли шесть сезонов, а Джозефа Гилгана четыре раза номинировали на премию BAFTA за лучшую мужскую роль в телекомедии.

К 2025 году сериал насчитывает 44 серии, включая рождественский спецэпизод.

Дата выхода 7-го сезона

В январе 2025 года телеканал Sky объявил, что 7-й сезон сериала «Голяк» будет финальным. «Это возвращение знаменует собой последнюю главу для безбашенной банды, которая обещает уйти со сцены с шумом и еще большим безумием и хаосом, которые так полюбились фанатам за эти годы. Поклонников франшизы затянет в последний водоворот выходок, шумных приключений и проделок от Винни (Джо Гилган) и компании», — сказано в публикации на официальном сайте канала.

Съемки седьмого сезона должны были завершиться в мае, а премьеру британские СМИ ждут осенью.

Ожидается, что седьмой сезон сериала «Голяк» выйдет в сентябре 2025 года. Официальная дата пока не объявлена

В таблоидах сразу поползли слухи, что сериал был закрыт, но исполнительница главной женской роли Мишель Кигэн их опровергла.

«"Голяк" не был "закрыт" или "отменен". Он естественным образом завершился после шести фантастических сезонов, и сейчас мы в процессе съемок седьмого и последнего сезона», — написала она под репостом видео одного из коллег.

Расписание и время выхода серий 7-го сезона пока неизвестны. В прошлых частях шоу было по шесть-восемь серий, которые выходили раз в неделю. Возможно, с финалом создатели поступят таким же образом.

Трейлера 7-го сезона тоже пока нет.

Сюжет

Действие всех сезонов разворачивается в вымышленном городке Хоули на севере Англии. Там живет компания парней из небогатых рабочих семей. Они занимаются мелкими кражами и перебиваются случайными нелегальными заработками. У некоторых членов банды есть и настоящая работа — например, лучший друг Винсента по имени Дилан (Дэмиен Молони) трудится в баре, а Джей Джей (Парт Такерар) — в автосервисе.

Хотя каждая серия рассказывает об очередном «деле» компании О’Нила, у сериала все же есть магистральный сюжет. В нем банда сопротивляется криминальному авторитету Теренсу Маккану (Рамон Тикарам), которого в третьем сезоне удается отправить за решетку, подруга Винни Эрин (Мишель Кигэн) пытается вырваться из Хоули, а сам Винсент — найти свой путь в жизни.

Пока о сюжете седьмого сезона ничего не известно, но стоит ожидать, что в нем разрешатся сюжетные арки главных героев.

«Я думаю, что в этом году конец станет большим, очень большим шоком для всех», — предполагал в октябре 2024-го Парт Такерар.

Чем закончился 6-й сезон «Голяка»

Джей Джей и Шугар (Джоанна Хигсон) сыграли свадьбу. Во время вечеринки выяснилось, что Дилан, которого похитили в финале четвертого сезона, погиб.

Маккана убили в тюрьме, и теперь местный профессиональный преступник Дейви Макдона (Нил Эштон) и его сестра Донна (Саманта Пауэр) борются за власть в криминальном мире Хоули с другими авторитетами.

Кэрол (Брона Галлахер) и Карди (Том Хэнсон) на грани развода. Зато между Томмо (Райан Сэмпсон) и кузиной Джей Джея Миной (Бхавна Лимбачья) что-то назревает. Как и между Винни и Эрин: они признались друг другу в любви, но так и не сошлись, ведь он боится быть отвергнутым, а она стремится покинуть Хоули.

Актерский состав

Финальный список актеров седьмого сезона «Голяка» пока не назван. Стоит ожидать, что в финале вернутся актеры, персонажи которых были в центре событий в шестом сезоне.

Джозеф Гилган («Отбросы», «Проповедник») — Винсент О’Нил. Парень с биполярным расстройством и дислексией, который живет в вагончике в лесу и занимается мелким криминалом.

У Винни довольно сложная судьба — его отец спился, а мать сошла с ума и бесследно исчезла, когда тот был еще ребенком. Чтобы выжить, Винни в раннем возрасте пришлось научиться воровать. Героя морально поддерживает дружба с Диланом, с которым они знакомы с раннего возраста, и Эрин, у которой от Винни есть сын Тайлер. Винни — мозговой центр всех операций. Может показаться дерзким, но на самом деле ранимый и чувствительный — ему сложно находиться среди чужих людей.

Мишель Кигэн («Красный карлик», «Улица коронации») — Эрин Крофт. Молодая девушка, которая в одиночку воспитывает сына. В начале сериала она встречается с Диланом, потом они расстаются. Долгое время не раскрывает Винни, что Тайлер — его сын. Эрин хочет добиться лучшего для себя и Тайлера, поэтому стремится получить образование и уехать из Хоули за лучшей жизнью.

Том Хэнсон («Маленькая барабанщица», «Ромео и Джульетта») — Лесли Титт по прозвищу Карди (сокращение от cardiac arrest, что означает «остановка сердца»). Милый и очень добрый, но бесполезный в делах банды парень. Друзья прозвали его Карди за любовь к вредной еде и лишний вес. Лесли не уверен в себе, заикается и часто ведет себя по-детски. В то же время он всегда готов поддержать близких и прийти на помощь. В одном из сезонов Карди женится на Кэрол Деннингс, старшей сестре его друга Эшли.

Аарон Хеффернан («Атланта», «Женщина») — Эшли «Эш» Деннингс. Цыган, выросший в трейлер-парке на окраине Хоули. Не блещет интеллектом, зато отличается физической силой и даже участвует в боях. В банде он, как правило, выполняет роль громилы.

Райан Сэмпсон («Доктор Кто», «Корона») — Томас «Томмо» Шаффнер. Дерзкий и экстравагантный парень, который пытается построить бизнес в сфере развлечений и интим-услуг. Он одинок, но любит участвовать в экзотических секс-практиках. Томмо довольно непредсказуемый и своенравный, но с радостью принимает своего сына Ганса, объявившегося в пятом сезоне.

Парт Такерар («Ночной экспресс», «Чисто английские убийства») — Джехан «Джей Джей» Джовани. Самый эрудированный и рассудительный из всей компании. Он держит автомастерскую и помогает друзьям с угоном машин, а еще отвечает за механику и технику во время «операций».

Стив Эветс («Лето», «В поисках Эрика») — фермер Джим. Ворчливый старик, владеющий большой фермой в Хоули. Покрывает нелегальный бизнес Винни и во многом ему помогает.

Доминик Уэст («Корона», «Прослушка») — доктор Кристофер Коксли. Врач общей практики в местной клинике, к которому Винни ходит на приемы. Среди прочего оказывает услуги психотерапии — правда, вместо того чтобы слушать Винсента, в основном рассказывает о своих интимных похождениях.

Брона Галлахер («Гении», «Как снег на голову») — Кэрол Деннингс. Старшая сестра Эшли, жена Карди. Грубая и напористая, при этом очень обаятельная женщина. Она гораздо старше мужа: в сериале ей в районе 50 лет, тогда как Карди чуть за 30.

Джуд Риордан («Улица коронации») — Тайлер Крофт. Сын Эрин и Винни, послушный и добрый ребенок, которому Эрин хочет обеспечить счастливую жизнь.

Джоанна Хигсон («Обвиняемые», «Бесстыдники») — Мэри Джонс по прозвищу Шугар. Бывшая стриптизерша и подруга Эрин. Жена Джей Джея.

В седьмом сезоне, скорее всего, появятся сосед Джима Ширли (Арчи Келли), гробовщица Мина (Бхавна Лимбахия), мелкий преступник Адьян Хан (Мазз Хан), бывший диджей и крысолов Кертис Плам (Дин Леннокс Келли), скупщик краденого «китаец» Дэн (Стив Гарти), мать Шугар барменша Лиз Джонс (Джульет Коуэн), профессиональные преступники Донна (Саманта Пауэр) и Дэйви Макдона (Нил Эштон).

Создание сериала

История Винни О’Нила частично основана на биографии Джо Гилгана, который стал соавтором идеи сериала и сыграл в нем главную роль. У Гилгана тот же набор диагнозов, что у его героя: биполярное расстройство, СДВГ, дислексия, депрессия и тревожность. В сериале Винни даже прописывают таблетки, которые пил Гилган.

В одном из интервью актер признавался, что границы между персонажем на экране и ним в реальной жизни сильно размыты.

«По мере развития сериала я понял, что это неизбежно: Винни — это я, а я — это Винни. Это моя жизнь, это мое психическое здоровье. В некотором смысле я сам решаю свои проблемы, играя роль», — Винни Джозеф Гилган, актер.

Гилган вырос в деревне Ривингтон, пригороде Чорли в графстве Ланкашир на северо-западе Англии. Его родители были представителями рабочего класса и жили небогато, как и главные герои в «Голяке». В интервью Vice один из друзей Гилгана рассказывал, что их компания в юношестве состояла из трудных ребят из неблагополучных семей, которые пытались найти свой путь, но все время ввязывались в неприятности.

Какие из событий в сериале происходили в реальности, а какие — вымысел, Джозеф Гилган не говорит

В интервью телеканалу Sky, которое Гилган дал в честь выхода шестого сезона, актер признался:

«У меня закончились собственные истории. Знаете, я не Эль Чапо. У меня нет списка преступлений, которые я совершил. Если бы это было так, я бы уже сидел в тюрьме! Так что все сильно приукрашено. История будет основана на том, что мне говорили люди».

При этом, по словам Гилгана, в сценарии есть несколько персонажей, прообразом для которых послужили его знакомые из Чорли.

«Я спрятал несколько подсказок для этих людей, чтобы только тот, о ком идет речь, мог сказать: "Ну, черт возьми, это же я!"» — признавался актер.

Известно, что в телешоу нашли отражение его реальные переживания. Лучший друг детства переехал из Чорли, ничего не сказав Джозефу. Когда актеру было 11, его родители развелись, отец стал алкоголиком, а мать заболела из-за стресса. Гилган стал много переживать и все время плакал. Чувство покинутости переживает и его герой в «Голяке»: остаться в одиночестве — главный страх Винсента О’Нила, как и самого Джозефа Гилгана.

А еще актер действительно жил в лесу недалеко от Чорли. Там был дом его матери, но несколько лет назад Гилган, находясь в подавленном состоянии, решил его отремонтировать. Ему пришлось спать внутри дома в палатке, потому что крыша протекала.

Несмотря на то что история «Голяка» — личная для Джозефа Гилгана и частично основана на его биографии, основным сценаристом стал не он, а Дэнни Броклхерст — британский драматург и один из создателей сериала.

Локации шоу подобрали так, чтобы атмосфера максимально напоминала Чорли. Так, основные городские сцены снимают в местечке Бэкап в графстве Ланкашир, а паб «Воронье гнездо» — в реальном заведении Star and Garter в центре Манчестера. Сцены дома у Эрин — по сюжету она живет в небольшом таунхаусе — снимали в Эштон-андер-Лайн, пригороде Большого Манчестера. Хижину Винни изначально тоже снимали в Большом Манчестере, но до локации было сложно добираться, и домик перенесли в графство Чешир.