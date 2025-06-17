В Петербурге снят фильм о жизни «ленинградской мадонны» Берггольц

Во втором павильоне киностудии "Ленфильм" завершились съемки байопика о жизни Ольги Берггольц. "Блокадная муза", "ленинградская мадонна" - так называли поэтессу. И только сейчас, спустя десятилетия, в полной мере открывается трагический излом ее судьбы.

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Художественный фильм "Эфир", полный метр (90 минут), сняли Алексей Неймышев и Мария Баева. Как говорят создатели, это не просто драма: фильм строится на эстетике немого кино, немецкого экспрессионизма и театра Мейерхольда. "Наша Берггольц, хоть и с чередой трагедий, все равно живет. Надо дать героине возможность дышать... Зрители последуют за Ольгой Берггольц через ее воспоминания: от сталинских репрессий до блокады. Ее голос становится спасением. Кульминация - выбор: попрощаться с умирающим мужем или выйти в эфир. Она выбирает эфир. Здесь нет деталей ради деталей - только герои и их борьба. Пространство тьмы, гнета и нависающих теней. Света почти нет. И выхода - тоже", - рассказала Мария Баева.

Это фильм о переломном дне блокады Ленинграда, когда голос Ольги Берггольц зазвучал в эфире местной радиостанции вместо привычного метронома, вернул людям надежду и веру в то, что скоро они станут свободными и их город освободят от фашистов.

Съемки проходили на "Ленфильме". Главную роль исполнила Маргарита Таничева, актриса Театра "Буфф" им. И. Р. Штокбанта.

За камерой - известный оператор-постановщик Александр Буров, работавший на многих проектах Александра Сокурова, Ирины Евтеевой. Художественный руководитель проекта - режиссер Александр Сокуров. Фильм создан компанией Neymaxxmultimedia.

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