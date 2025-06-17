Что известно о фильме «Голодные игры: Рассвет жатвы»

Летом 2025 года начнутся съемки нового фильма из франшизы «Голодных игр» — «Голодные игры: рассвет жатвы». В Сети уже вовсю Киран Калкин, Майя Хоук и другие именитые актеры. «Лента.ру» рассказывает, что известно о новом фильме «Голодные игры»: дата выхода, сюжет и другие подробности.

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«Голодные игры: рассвет жатвы»: главное о фильме

Год выхода: 2026

Страна: США

Жанр: антиутопия, фантастика, боевик

Литературная основа: роман «Рассвет жатвы» Сьюзен Коллинз

Режиссер: Фрэнсис Лоуренс

Сценаристы: Билли Рэй, Сьюзен Коллинз

Продюсеры: Нина Джейкобсон, Брэд Симпсон, Кэмерон Макконами, Скотт О'Брайэн, Мередит Уик

Производство: Lionsgate

В ролях: Джозеф Зада, Эль Фаннинг, Джесси Племонс, Райф Файнс, Маккена Грейс, Молли Маккан, Лили Тейлор, Киран Калкин, Уитни Пик, Майя Хоук, Кельвин Харрисон-младший

«Голодные игры: рассвет жатвы» — приквел оригинальной трилогии «Голодных игр». В нем расскажут о том, что происходило во вселенной фильмов за 24 года до событий, показанных в основных кинокартинах.

Дата выхода

Съемки приквела «Голодных игр» должны начаться летом 2025-го. А уже осенью следующего года продюсеры планируют выпустить фильм.

Фильм «Голодные игры: рассвет жатвы» выйдет в мировой прокат 20 ноября 2026 года

Поскольку съемки фильма еще не начались, ни трейлера, ни тизера к картине пока нет.

Сюжет

«Голодные игры» — это антиутопическая вселенная, созданная писательницей Сьюзен Коллинз. Действие происходит в постапокалиптическом мире на территории бывшей Северной Америки, теперь называемой Панемом. В нем есть богатый технологический центр Капитолий и 12 дистриктов — угнетенных районов, в каждом из которых есть своя специализация: например, добыча угля или сельское хозяйство.

Ежегодно в Панеме проходят Голодные игры — жестокое соревнование, в котором сражаются по двое подростков из каждого дистрикта. Во вселенной саги это шоу служит наказанием за прошлое восстание дистриктов и способом держать людей в страхе.

Главная героиня основной кинотрилогии — Китнисс Эвердин, которая впоследствии стала «сойкой-пересмешницей» — символом революции против Капитолия.

Что было в предыдущих фильмах

«Голодные игры». Первая часть франшизы вышла в 2012 году. Зрителей знакомят с устройством киновселенной и основными героями. Китнисс Эвердин — жительница 12-го дистрикта, попадает на смертельные соревнования, предложив себя вместо младшей сестры. Она побеждает, причем не одна, а со своим напарником — Питом Мелларком.

«Голодные игры: И вспыхнет пламя». Вторая часть вышла в 2013 году. Китнисс, сама того не ведая, стала символом сопротивления в Панеме. Чтобы прекратить бунты, власти проводят еще одни Голодные игры, на этот раз для победителей прошлых лет.

«Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1». Последнюю книгу трилогии решили разделить на две части, первую показали в 2014 году. После того как Китнисс нарушила правила в ходе 75-х Голодных игр, непоколебимое правление Капитолия пошатнулось. Теперь героиня вынуждена участвовать в настоящих битвах, чтобы защитить своих близких и освободить попавшего в плен Пита.

«Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2». Последний фильм, посвященный Китнисс, вышел в 2015 году. Вместе с Питом она пытается победить в гражданской войне между самодержавным Капитолием и истерзанными районами Панема.

«Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах». Первый приквел оригинальной истории вышел в 2023 году. В нем рассказали, как начинался путь президента Сноу.

Фильм «Голодные игры: Рассвет жатвы» будет посвящен 50-м играм, которые проходили за 24 года до событий, показанных в оригинальной трилогии. Главным героем станет Хеймитч Эбернети — будущий наставник Китнисс Эвердин, его сыграет Джозеф Зада (в первых трех фильмах роль исполнил Вуди Харрельсон).

Согласно первоисточнику, 50-е игры стали одними из самых жестоких за всю историю соревнований. В честь юбилея каждый дистрикт должен был отправить не двоих участников, а четырех: двух девушек и двоих парней. Всего в 50-х играх приняли участие 48 трибутов (участников Голодных игр от дистриктов). Победителем стал 16-летний Хеймитч Эбернети.

Фильм будет основан на романе Сьюзен Коллинз «Рассвет жатвы», который вышел в печать в марте 2025 года. Продажи начались одновременно во всем мире, в том числе и в России. Переводом романа занималась Дарья Целовальникова, она же адаптировала предыдущую книгу Сьюзен Коллинз из вселенной «Голодных игр» — «Балладу о змеях и певчих птицах», которая была опубликована в 2020-м.

Производство

О том, что новый роман Сьюзен Коллинз получит экранизацию, стало известно весной 2025 года, почти сразу после выхода книги. Об этом объявила компания Lionsgate на выставке CinemaCon. Режиссером вновь стал Фрэнсис Лоуренс, который снимал три из четырех предыдущих фильмов франшизы. Со сцены CinemaCon он рассказал, что «Рассвет жатвы» — его любимый роман серии.

Известно, что съемки фильма будут Польша и Германия. Возможно, создатели «Рассвета жатвы» вернутся на те же локации.

Актеры и роли

Исполнитель роли молодого Хеймитча Эбернети — Джозеф Зада, ранее снимался в сериалах («Мы были лжецами», «Черная стерва») и независимом кино («Идеальное преступление»). Актер родом из Австралии, ему 20 лет. «Голодные игры» станут первой крупной франшизой в карьере артиста.

По словам инсайдеров, сценаристы и специалисты по кастингу искали актера, который смог бы воплотить персонаж, созданный Вуди Харрельсоном: харизматичный и с чувством юмора.

Поклонников «Голодных игр» ждут и другие «помолодевшие» герои из оригинальной франшизы.

Кто еще сыграет в фильме «Голодные игры: рассвет жатвы»

Эль Фаннинг («Малифисента», «Дождливый день в Нью-Йорке», «Трамбо») — Эффи Тринкет. Одна из самых харизматичных героинь, сопровождающая трибутов 12-го дистрикта. Вероятно, в новом фильме она будет занимать другую должность. Ранее Тринкет играла Элизабет Бэнкс;

Джесси Племонс («Убийцы цветочной луны», «Сделано в Америке», «Шпионский мост») — Плутарх Хэвенсби. Будущий глава Голодных игр. В оригинальной трилогии его сыграл Филип Сеймур Хоффман.;

Райф Файнс («Список Шиндлера», «Отель «Гранд Будапешт»», «Гарри Поттер и Дары смерти») — Кориолан Сноу, президент Панема. В первых трех фильмах на экранах его воплотил Дональд Сазерленд, в «Балладе о змеях и певчих птицах» — Том Блит;

Маккена Грейс — («Капитан Марвел», «Первому игроку приготовиться», «Дурная кровь») — Мэйсили Доннер, еще одна участница «Голодных игр» от 12-го дистрикта;

Уитни Пик — («Большая игра», «Я — зомби», «Домой засветло») — Ленор Дав, девушка Хеймитча;

Киран Калкин («Опасные игры», «Скотт Пилигрим против всех», «Наследники») — Цезарь Фликерман, ведущий Голодных игр. В первых фильмах роль исполнил актер Стэнли Туччи;

Майя Хоук («Очень странные дела», «Головоломка 2», «Однажды … в Голливуде») — Вайресс, участница Голодных игр от 3-го дистрикта и победительница 49-х игр. В 75-х по счету соревнованиях она вместе с напарником Пити снова стала трибутом. В фильме «Голодные игры: И вспыхнет пламя» героиню сыграла актриса Аманда Пламмер;

Кельвин Харрисон-младший («Яга и книга заклинаний», «Молодежка. Новая смена», «Слово пацана. Кровь на асфальте») — Бити, партнер Вайресс. Еще один участник от 3-го дистрикта, победитель 35-х игр. В 50-х играх был ментором своего сына. В «Голодных играх: И вспыхнет пламя» роль исполнил Джеффри Райт;

Молли Маккан («Заговор сестер Гарви») — Луэлла Маккой, участница Голодных игр от 12-го дистрикта;

Лилли Тейлор («Аризонская мечта», «Дурацкое пари», «Заклятие») — Мэгс Фланаган, победительница 11-х Голодных игр, представляла 4-й дистрикт. В предыдущих фильмах ее играла Линн Коэн.

Реакция фанатов

Судя по восторженным отзывам в Сети, создателям новых «Голодных игр» удалось собрать каст мечты и вернуть интерес к франшизе. Фанаты отметили сходство актеров: например, Джесси Племонс очень похож на Филипа Сеймура Хоффмана, сыгравшего в первых фильмах Плутарха. Одобрили они и назначение на роль президента Сноу Райфа Файнса, которому не впервой играть главного злодея киновселенной (на счету актера роль лорда Волан-де-Морта в фильмах о Гарри Поттере). Положительные отклики получил выбор Эль Фаннинг на роль Эффи Тринкет.

Состав фильма получился «звездным». Киран Калкин, выбранный на роль Цезаря, совсем недавно Итана Хоука и Умы Турман. А Маккена Грейс к своим 18 годам уже имеет внушительную фильмографию — актриса начала сниматься в пять лет и сейчас за ее плечами более 70 кинокартин.