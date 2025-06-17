График выхода серий второго сезона аниме «Кайдзю № 8»

Второй сезон аниме «Кайдзю № 8», 2025 год: что известно о продолжении сериала про борьбу с гигантскими монстрами
В июле 2025 года состоится премьера второго сезона аниме-сериала «Кайдзю № 8». Это история о тридцатилетнем неудачнике, который наконец смог исполнить свою мечту — стал охотником на монстров. Правда, есть нюанс: парень и сам превращается в того, на кого охотится. «Лента.ру» рассказывает все, что известно о сюжете аниме, раскрывает дату выхода новых серий и делится трейлером сериала.
Главное об аниме
- Страна: Япония
- Оригинальное название: Kaiju No. 8
- Жанр: фантастика, боевик, ужасы, сёнен
- Студии: Production I.G., Studio Khara, TOHO animation
- Количество серий: 12
- Длительность одной серии: 23 минуты
- Когда вышел первый сезон: лето 2024 года
- Дата выхода 2-го сезона: лето 2025 года
- Где смотреть: стриминговый сервис Crunchyroll
- Рейтинг сериала на «Кинопоиске» и IMDb: 8.1 и 8.3
В основу сериала «Кайдзю № 8» легла одноименная манга Наои Мацумото. Манга начала выходить в цифровом журнале Shonen Jump+ в 2020 году — в разное время это издание публиковало «Наруто», «Человека-бензопилу» и «Магическую битву». К середине 2025-го вышло уже пятнадцать томов «Кайдзю № 8», а общий тираж манги превысил шестнадцать миллионов копий.
Дата выхода
Первый сезон «Кайдзю № 8» завершился в июне 2024 года — вскоре стало раскрыли в самом начале лета — одновременно с этим они поделились и свежим постером шоу.
Второй сезон аниме «Кайдзю № 8» начнет выходить 19 июля 2025 года
Скорее всего, продолжение аниме будет состоять из двенадцати двадцатипятиминутных эпизодов, которые будут выходить еженедельно.
Второй сезон «Кайдзю № 8» выйдет на площадке Crunchyroll. Обратите внимание, этот сервис не работает в России. При этом в сети (например, на Rutube), можно найти весь первый сезон «Кайдзю № 8» с русскими субтитрами или на русском языке.
График выхода серий
- 1-я серия 19 июля 2025 года
- 2-я серия 26 июля 2025 года
- 3-я серия 2 августа 2025 года
- 4-я серия 9 августа 2025 года
- 5-я серия 16 августа 2025 года
- 6-я серия 23 августа 2025 года
- 7-я серия 30 августа 2025 года
- 8-я серия 6 сентября 2025 года
- 9-я серия 13 сентября 2025 года
- 10-я серия 20 сентября 2025 года
- 11-я серия 27 сентября 2025 года
- 12-я серия 4 октября 2025 года
Трейлер
Официальный трейлер второго сезона аниме «Кайдзю № 8» еще не вышел. Первый тизер-трейлер к сериалу представили на выставке AnimeJapan 2025, которая прошла в Токио в конце марта. Одновременно с этим трейлер появился и на YouTube-канале студии TOHO animation.
За два месяца с момента выхода пятидесятисекундный ролик посмотрели более двух миллионов раз. Пользователи высоко оценили новый дизайн Наруми — одного из самых сильных персонажей всего шоу, который появился в конце первого сезона. «Наруми выглядит даже лучше, чем я себе представлял», — гласит один из самых залайканных комментариев под тизер-трейлером.
Сюжет
Аниме «Кайдзю № 8» рассказывает о тридцатидвухлетнем парне по имени Кафка Хибино. Кафка с детства мечтал вступить в Силы обороны. Эта влиятельная организация борется с гигантскими монстрами кайдзю, которые то и дело атакуют Японию. Пройти отбор на работу мечты у Кафки не вышло, поэтому он стал частью клинингового отряда — начал убирать останки побежденных кайдзю с улиц города.
Жизнь Кафки изменилась, когда в его тело случайно проник маленький паразит-кайдзю. После этого простой уборщик получил суперсилу — научился превращаться в гигантского человекоподобного кайдзю. Кафка использовал свой новый талант, чтобы исполнить детскую мечту и наконец стать частью Сил обороны. На протяжении первого сезона Кафке приходилось скрывать свои способности от коллег, однако в итоге правда раскрылась.
Кафке позволили остаться в Силах обороны. Теперь он может использовать свои способности в борьбе с монстрами
Во втором сезоне Кафка продолжит бороться с монстрами и попробует понять, почему кайдзю-паразит заразил именно его. В финале первого сезона зрители впервые увидели Наруми Гена — одного из самых сильных истребителей кайдзю. Скорее всего, именно Ген будет следить за тем, чтобы Кафка не перестал контролировать себя в процессе боя.
Ключевые герои аниме «Кайдзю № 8»
- Кафка Хибино/Кайдзю № 8 — главный герой аниме-сериала, новоиспеченный участник Сил обороны, способен превращаться в кайдзю;
- Мина Асиро — одна из лучших охотниц на монстров, капитан Третьего подразделения Сил обороны, подруга детства Кафки;
- Рено Итикава — участник Четвертого подразделения Сил обороны, бывший уборщик;
- Кикору Синомия — дочь главы Сил обороны, участница Третьего подразделения;
- Сосиро Хосина — заместитель капитана Третьего подразделения, сильный боец;
- Наруми Ген — капитан Первого подразделения Сил обороны, сильнейший в Японии борец с кайдзю;
- Исао Синомия — глава Сил обороны, отец Кикору.
Производство
Первый сезон аниме «Кайдзю № 8» завершился летом 2024-го. Сериал понравился критикам и зрителям — «Кинопоиск» даже включил его в список лучших аниме года.
Информация о продолжении шоу появилась в августе 2024-го — чуть больше чем через месяц после релиза финального эпизода. Тогда стало известно, что перед премьерой нового сезона зрители увидят еще два проекта по вселенной «Кайдзю № 8»: фильм-компиляцию «Кайдзю № 8: Миссия "Разведка"» с ключевыми событиями первого сезона (вышел в конце марта 2025-го) и специальный эпизод «Выходной Хосины».
Премьера бонусного эпизода «Выходной Хосины» состоится за две недели до выхода второго сезона шоу — 5 июля 2025 года
За производство второго сезона «Кайдзю № 8» отвечают студии Production I.G., Studio Khara, TOHO animation. Production I.G. создавали уже ставшую легендарной «Атаку титанов» и полнометражными частями «Призрака в доспехах», Studio Khara трудилась над перезапуском «Евангелиона», а TOHO animation работали над ультрапопулярной «Магической битвой» и «Монологом фармацевта».
Режиссером второго сезона «Кайдзю № 8» стал Сигэюки Мия — он создавал аниме-версию «Сверхъестественного» и мини-сериал «Кровавый парень». Сценарий второго сезона написал Юитиро Кидо («Доктор Стоун»), а за дизайн героев отвечали мультипликаторы Тэцуя Нисио («Оборотни») и Масахиро Маэда («Гениальная вечеринка: За гранью»).