График выхода серий второго сезона аниме «Кайдзю № 8»

В июле 2025 года состоится премьера второго сезона аниме-сериала «Кайдзю № 8». Это история о тридцатилетнем неудачнике, который наконец смог исполнить свою мечту — стал охотником на монстров. Правда, есть нюанс: парень и сам превращается в того, на кого охотится. «Лента.ру» рассказывает все, что известно о сюжете аниме, раскрывает дату выхода новых серий и делится трейлером сериала.

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Главное об аниме

Страна: Япония

Оригинальное название: Kaiju No. 8

Жанр: фантастика, боевик, ужасы, сёнен

Студии: Production I.G., Studio Khara, TOHO animation

Количество серий: 12

Длительность одной серии: 23 минуты

Когда вышел первый сезон: лето 2024 года

Дата выхода 2-го сезона: лето 2025 года

Где смотреть: стриминговый сервис Crunchyroll

Рейтинг сериала на «Кинопоиске» и IMDb: 8.1 и 8.3

В основу сериала «Кайдзю № 8» легла одноименная манга Наои Мацумото. Манга начала выходить в цифровом журнале Shonen Jump+ в 2020 году — в разное время это издание публиковало «Наруто», «Человека-бензопилу» и «Магическую битву». К середине 2025-го вышло уже пятнадцать томов «Кайдзю № 8», а общий тираж манги превысил шестнадцать миллионов копий.

Дата выхода

Первый сезон «Кайдзю № 8» завершился в июне 2024 года — вскоре стало раскрыли в самом начале лета — одновременно с этим они поделились и свежим постером шоу.

Второй сезон аниме «Кайдзю № 8» начнет выходить 19 июля 2025 года

Скорее всего, продолжение аниме будет состоять из двенадцати двадцатипятиминутных эпизодов, которые будут выходить еженедельно.

Второй сезон «Кайдзю № 8» выйдет на площадке Crunchyroll. Обратите внимание, этот сервис не работает в России. При этом в сети (например, на Rutube), можно найти весь первый сезон «Кайдзю № 8» с русскими субтитрами или на русском языке.

График выхода серий

1-я серия 19 июля 2025 года

2-я серия 26 июля 2025 года

3-я серия 2 августа 2025 года

4-я серия 9 августа 2025 года

5-я серия 16 августа 2025 года

6-я серия 23 августа 2025 года

7-я серия 30 августа 2025 года

8-я серия 6 сентября 2025 года

9-я серия 13 сентября 2025 года

10-я серия 20 сентября 2025 года

11-я серия 27 сентября 2025 года

12-я серия 4 октября 2025 года

Трейлер

Официальный трейлер второго сезона аниме «Кайдзю № 8» еще не вышел. Первый тизер-трейлер к сериалу представили на выставке AnimeJapan 2025, которая прошла в Токио в конце марта. Одновременно с этим трейлер появился и на YouTube-канале студии TOHO animation.

За два месяца с момента выхода пятидесятисекундный ролик посмотрели более двух миллионов раз. Пользователи высоко оценили новый дизайн Наруми — одного из самых сильных персонажей всего шоу, который появился в конце первого сезона. «Наруми выглядит даже лучше, чем я себе представлял», — гласит один из самых залайканных комментариев под тизер-трейлером.

Сюжет

Аниме «Кайдзю № 8» рассказывает о тридцатидвухлетнем парне по имени Кафка Хибино. Кафка с детства мечтал вступить в Силы обороны. Эта влиятельная организация борется с гигантскими монстрами кайдзю, которые то и дело атакуют Японию. Пройти отбор на работу мечты у Кафки не вышло, поэтому он стал частью клинингового отряда — начал убирать останки побежденных кайдзю с улиц города.

Жизнь Кафки изменилась, когда в его тело случайно проник маленький паразит-кайдзю. После этого простой уборщик получил суперсилу — научился превращаться в гигантского человекоподобного кайдзю. Кафка использовал свой новый талант, чтобы исполнить детскую мечту и наконец стать частью Сил обороны. На протяжении первого сезона Кафке приходилось скрывать свои способности от коллег, однако в итоге правда раскрылась.

Кафке позволили остаться в Силах обороны. Теперь он может использовать свои способности в борьбе с монстрами

Во втором сезоне Кафка продолжит бороться с монстрами и попробует понять, почему кайдзю-паразит заразил именно его. В финале первого сезона зрители впервые увидели Наруми Гена — одного из самых сильных истребителей кайдзю. Скорее всего, именно Ген будет следить за тем, чтобы Кафка не перестал контролировать себя в процессе боя.

Ключевые герои аниме «Кайдзю № 8»

Кафка Хибино/Кайдзю № 8 — главный герой аниме-сериала, новоиспеченный участник Сил обороны, способен превращаться в кайдзю;

Мина Асиро — одна из лучших охотниц на монстров, капитан Третьего подразделения Сил обороны, подруга детства Кафки;

Рено Итикава — участник Четвертого подразделения Сил обороны, бывший уборщик;

Кикору Синомия — дочь главы Сил обороны, участница Третьего подразделения;

Сосиро Хосина — заместитель капитана Третьего подразделения, сильный боец;

Наруми Ген — капитан Первого подразделения Сил обороны, сильнейший в Японии борец с кайдзю;

Исао Синомия — глава Сил обороны, отец Кикору.

Производство

Первый сезон аниме «Кайдзю № 8» завершился летом 2024-го. Сериал понравился критикам и зрителям — «Кинопоиск» даже включил его в список лучших аниме года.

Информация о продолжении шоу появилась в августе 2024-го — чуть больше чем через месяц после релиза финального эпизода. Тогда стало известно, что перед премьерой нового сезона зрители увидят еще два проекта по вселенной «Кайдзю № 8»: фильм-компиляцию «Кайдзю № 8: Миссия "Разведка"» с ключевыми событиями первого сезона (вышел в конце марта 2025-го) и специальный эпизод «Выходной Хосины».

Премьера бонусного эпизода «Выходной Хосины» состоится за две недели до выхода второго сезона шоу — 5 июля 2025 года

За производство второго сезона «Кайдзю № 8» отвечают студии Production I.G., Studio Khara, TOHO animation. Production I.G. создавали уже ставшую легендарной «Атаку титанов» и полнометражными частями «Призрака в доспехах», Studio Khara трудилась над перезапуском «Евангелиона», а TOHO animation работали над ультрапопулярной «Магической битвой» и «Монологом фармацевта».

Режиссером второго сезона «Кайдзю № 8» стал Сигэюки Мия — он создавал аниме-версию «Сверхъестественного» и мини-сериал «Кровавый парень». Сценарий второго сезона написал Юитиро Кидо («Доктор Стоун»), а за дизайн героев отвечали мультипликаторы Тэцуя Нисио («Оборотни») и Масахиро Маэда («Гениальная вечеринка: За гранью»).