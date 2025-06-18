Режиссер призвал продвигать экранизации классических произведений

Экранизации классических произведений составляют золотой фонд мирового кинематографа, который необходимо поддерживать и продвигать, считает режиссер и кинодраматург Владимир Грамматиков. Такое мнение он выразил во время открытия XXXI Международного кинофестиваля "Литература и кино", который проходит с 17 по 21 июня в городе Гатчине Ленинградской области.

"Фестиваль проходит в тридцать первый раз. На мой взгляд, это грандиозно. Его необходимо укреплять, поддерживать и делать еще более прекрасным. Ну и не могу не сказать, что золотой фонд мирового кино - это экранизация [классических произведений]. Ее нужно активнее возвращать, особенно в рамках детского и семейного кинематографа, ведь это наше наследие", - сказал он журналистам.

Торжественное открытие кинофестиваля состоялось в киноконцертном зале кинотеатра "Победа". В 2025 году Грамматиков выступает президентом XXXI Международного кинофестиваля "Литература и кино".

Всего в конкурсе фестиваля участвуют более 60 киноработ, в основу которых легли произведения классической и современной литературы. Авторами выступают как начинающие, так и профессиональные деятели. В программе - ретроспективные показы, творческие встречи с актерами и писателями, концерты и другие мероприятия. В рамках конкурса будут представлены такие работы, как "Денискины рассказы" Артемия Драгунского, "Легенды наших предков" Ивана Соснина, "Сто лет тому вперед" Александра Андрющенко, "Волшебник изумрудного города" Игоря Волошина.

В партнерстве с XXXI кинофестивалем "Литература и кино" состоятся мероприятия фестивального движения "Книжные маяки России". Его основатель и президент Дмитрий Котов торжественно анонсировал со сцены фестивальный форум - экскурсию "Книжный маяк Гатчины и Ленинградской области", которая пройдет с 20 по 22 июня. "Я очень рад, что в Гатчине собрались "книжники" и "киношники". Это именно те люди, которые создают грезы, позволяющие людям прочувствовать сердцем настоящие истины", - дополнил он. По словам Котова, синтез литературы и кино позволит раскрыть потенциал обеих сфер.

О фестивале

Первый кинофестиваль "Литература и кино" прошел в Гатчине в 1995 году. Он делает ставку на новейшие экранизации литературных произведений, фильмы о судьбах писателей и о создании литературных шедевров. В 2024 году гран-при "Гранатовый браслет" как лучший фильм фестиваля был присужден кинокартине "Снегирь" Бориса Хлебникова. Киносмотр организован при поддержке администрации Гатчинского муниципального района и правительства Ленинградской области. С гатчинской землей связана история отечественного кино: в 1896 году в Гатчине частично проходили съемки первой документальной ленты, посвященной восшествию на престол императора Николая II. Всего же в этих местах снято множество документальных, научно-популярных и художественных фильмов.

ТАСС - генеральный информационный партнер.