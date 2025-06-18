Роберт Киркман рассказал, как ему помог опыт работы над «Ходячими мертвецами»

Роберт Киркман признался, что опыт работы над «Ходячими мертвецами» помог ему избежать серьезных ошибок при адаптации комикса «Неуязвимый». Создатель обоих проектов рассказал об этом в интервью Deadline, объяснив разницу в подходах.

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«С "Ходячими мертвецами" я поддерживал все изменения, но не обращал должного внимания на эффект бабочки от этих изменений. Были моменты, когда я говорил: "Да, давайте сделаем это по-другому. Будет весело". Но потом ты доходишь до 6-9 сезонов, и у тебя есть целые сюжетные линии из комикса, которые больше не работают, потому что никто не позаботился о том, чтобы заложить для них основу заранее», — рассказал Киркман.

Опыт научил Киркмана планировать адаптацию заранее. Теперь, имея завершенную серию комиксов «Неуязвимый», он может принимать взвешенные решения.

«Есть много решений, принятых в первых трех сезонах "Неуязвимого", которые были сделаны на случай, если мы сможем адаптировать весь комикс», — объяснил создатель.

Благодаря этому подходу рельсы уже проложены для потенциальных пятого и шестого сезонов.

Киркман также подтвердил появление Трагга в четвертом сезоне, и в целом, пообещал больше контента о вилтрумитах.

По его словам, четвертый сезон значительно расширит эту сюжетную линию, которую поклонники ждали с первого сезона.

Четвертый сезон «Неуязвимого» выйдет в 2026 году, его озвучка уже завершена.