В Москве пройдет премьера киноверсии оперы "Травиата"

Премьера киноверсии оперы "Травиата" Джузеппе Верди пройдет в столичном кинотеатре "Октябрь" в среду. Показ завершит второй сезон проекта "Театр в кино", сообщили ТАСС организаторы проекта.

"Премьера киноверсии оперы Дж. Верди "Травиата" станет ярким финалом второго сезона проекта "Театр в кино". Киноверсия создана телеканалом "Россия-Культура" и Московским музыкальным театром "Геликон-опера". Более 60 городов покажут "Травиату" в крупнейших кинотеатральных сетях", - сообщили организаторы.

"Травиата" - одно из самых значимых произведений Верди. Ее либретто сочинил Франческо Мария Пьяве, создавший для итальянского композитора 10 либретто, в том числе "Стиффелио" и "Риголетто". Сюжет "Травиаты" заимствован из романа Александра Дюма-сына "Дама с камелиями" - Верди заинтересовался им как материалом для оперы сразу после выхода книги, в 1848 году, и тогда же наметил краткий сценарий.

Спектаклем занимались режиссер Дмитрий Бертман и народный артист России, художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан Александр Сладковский в "Геликоне", киноверсия которого станет доступной для просмотра по всей стране.

Для Сладковского эта постановка стала первым опытом работы в оперном театре столицы.

"Эта опера очень самобытная, она не похожа на другие оперы Верди. В ней нет запредельных страстей, здесь все очень жизненно. Это реальная история, не выдуманная, о людях, которые в зрелом возрасте ведут себя как безответственные дети и делают больно и плохо другим. Дмитрий Бертман правильно говорит: "Виолетта умерла не от туберкулеза. Она умерла от того, что ее не любили по-настоящему", - сказал он.

Травиата в кино

Постановку перенесли на широкий экран режиссер канала "Россия-Культура" Дарья Вендина и оператор-постановщик Евгений Тимохин.

Главные роли в киноверсии "Травиаты" исполняют: Виолетта Валери - Лидия Светозарова, Альфред Жермон - Игорь Морозов, Жорж Жермон - Алексей Исаев, Флора Бервуа - Лариса Костюк, Аннина - Екатерина Облезова.

По мнению куратора проекта "Театр в кино" Екатерины Жутаутайте, "Травиата" в "Октябре" станет красивой финальной точкой второго сезона проекта "Театр в кино".

"Релизы театра "Геликон-опера" - это всегда знак качества и обещание эмоционального всплеска. Нас ожидает событие, которое точно запомнится. Сезон отметился кассовыми рекордами и поражающим жанровым разнообразием. Отклики и цифры говорят о том, что проект очень нужен кинозрителям по всей России и мы приложим максимум усилий, чтобы продолжать удивлять нашу аудиторию", - сказала она.

О проекте

Проект "Театр в кино", задуманный и реализованный телеканалом "Россия-Культура", ведущими российскими театрами и дистрибуторской компанией "Кино.Арт.Про" для трансляции на больших экранах лучших отечественных театральных постановок, поддержан Министерством культуры РФ.

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