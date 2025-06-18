«28 лет спустя»: что известно о продолжении культового зомби-хоррора

20 июня в мировой прокат выходит «28 лет спустя» — долгожданный сиквел культового постапокалиптического хоррора «28 дней спустя» (и последовавшего за ним «28 недель спустя»). В режиссерское кресло вернулся Дэнни Бойл, а главные роли сыграли Аарон Тейлор-Джонсон, Джоди Комер и Рэйф Файнс. «Лента.ру» рассказывает, чего можно ждать от продолжения одного из редких по-настоящему оригинальных современных фильмов о зомби.

Дата выхода: 20 июня

20 июня Страна: Великобритания, США

Великобритания, США Продолжительность: 1 час 55 минут

1 час 55 минут Режиссер: Дэнни Бойл

Дэнни Бойл В ролях: Аарон Тейлор-Джонсон, Джоди Комер, Алфи Уильямс, Рэйф Файнс, Джек О’Коннелл

О чем фильм «28 лет спустя»?

28 лет назад заряженные благими намерениями экоактивисты выпустили из клеток в британском исследовательском центре нескольких обезьян, зараженных новейшим вирусом бешенства. Некоторых людей звери покусали, на других попала кровь больных животных. Так или иначе, в Великобритании разразилась эпидемия, больше похожая на зомби-апокалипсис: зараженные вповалку засыпали днем и обретали сверхъестественные скорость и кровожадность ночью. Теперь, по прошествии десятилетий, остатки человечества сформировали новые сообщества. В этих обстоятельствах 12-летний Спайк горит целью найти врача для своей матери Айлы, страдающей от неведомой болезни и потери памяти. Айла, ее муж-мусорщик Джейми и Спайк вынуждены покинуть остров, на котором прожили всю жизнь, и отправиться в путешествие по большой земле, таящей темные секреты и жутковатые чудеса. За последние отвечает сэр Джимми Кристал — основатель собственной секты, живущий в башне из человеческих костей.

Какие актеры сыграли главные роли в фильме «28 лет спустя»?

В апреле прошлого года стали известны имена актеров, которые исполнили главные роли. Мусорщика с боевыми навыками Джейми сыграл Аарон Тейлор-Джонсон, его больную жену — Джоди Комер, а их сына Спайка — 14-летний Алфи Уильямс, на счету которого уже есть небольшая роль в сериале «Темные начала». Кроме того, Алфи успел сняться в короткометражке с вполне гоголевским сюжетом и названием «Фаллос» — про мальчика, у которого однажды утром пропал член. Партнером Уильямса в этой картине стал вездесущий Стивен Грэм, который сыграл отца, помогающего сыну решить эту неординарную проблему.

Других значимых взрослых в фильме Дэнни Бойла сыграли Джек О’Коннел (сэр Джимми Кристал) и обритый по такому случаю налысо Рэйф Файнс в роли доктора Келсона, который должен помочь выздороветь матери Спайка.

Когда стало известно о том, что «28 лет спустя» запущен в производство, начались разговоры о том, что в картину вернется и Киллиан Мерфи — исполнитель роли велокурьера Джимми из первого фильма франшизы «28 дней спустя». После появившегося в сети кадра с экстремально худым зомби (назовем так зараженных для удобства) появились слухи о том, что Джимми в новом фильме будет выглядеть именно так. Однако конкретно этого костлявого персонажа сыграл арт-дилер и модель Ангус Нилл. Мерфи же действительно присутствовал на съемках, но лишь в качестве исполнительного продюсера. По словам другого продюсера Эндрю Макдональда, возвращения Джимми ждать не стоит.

Как создавался фильм «28 лет спустя»?

О работе над продолжением франшизы стало известно уже в 2007 году, после выхода «28 недель спустя», второй картины серии. В июле того же года Дэнни Бойл сообщил, что в общих чертах готов даже сюжет фильма. В 2010-м сценарист Алекс Гарленд подтвердил, что они с Бойлом обсуждают и правят замысел, однако полноценному запуску проекта мешают разногласия с правообладателями.

В 2015-м Гарленд подтвердил, что фильм застрял в производственном аду, но озвучил его рабочее название — «28 месяцев спустя». Наконец, в июне 2019-го дело вроде бы сдвинулось с мертвой точки, а Киллиан Мерфи и Имоджен Путс (игравшая в «28 неделях») заявили о желании вернуться к своим ролям. Но тут в дело вмешалась пандемия, которая, впрочем, пошла на пользу.

Алекс Гарленд говорит, что в один прекрасный день идея развития сюжета эпидемии из «28 дней спустя» просто возникла у него в голове. Причем сразу в виде трилогии, за написание которой он взялся незамедлительно.

В итоге параллельно с «28 годами спустя» Дэнни Бойла шли съемки следующей, уже четвертой картины — с тем же названием, но с подзаголовком «Костяной храм». Ее постановкой занималась режиссер зверского «Кэндимена» и неудачного сиквела «Капитана Марвел» Ниа ДаКоста. Вроде бы именно в этом фильме на экраны вернется и Мерфи в роли Джима. В прокат «Костяной храм» должен выйти уже 16 января следующего года.

Впрочем, пока внимание приковано к фильму Бойла, тем более что к своим обязанностям вернулись не только режиссер и сценарист, но и оператор Энтони Дод Мантл, подаривший «28 дням спустя» незабываемую атмосферу прямого репортажа из адского пекла. Новая картина была целиком снята на пятнадцатый iPhone Pro с использованием разнообразных дополнительных объективов. Съемки прошли с 7 мая по 29 июля прошлого года на севере Англии — в графстве Нортумберленд, Йоркшире и других живописных регионах.

Важнейшей частью культа «28 дней спустя» был блестящий саундтрек, в котором оригинальная музыка Джона Мерфи сочеталась с треками Godspeed You! Black Emperor и Grandaddy. На сей раз за музыку отвечало хип-хоп-трио Young Fathers — для музыкантов это дебют в качестве авторов саундтрека.

Что говорят о фильме его создатели?

Основным генератором сливов информации о «28 днях спустя» во время съемок был, как ни странно, Рэйф Файнс. Именно он охарактеризовал фабулу картины, как путешествие мальчика в поисках лекарства для матери. Он же сообщил, что съемки проходили на фоне головокружительно красивых пейзажей, контрастирующих с индустриальным декадансом оригинала. А по словам Алекса Гарленда, главным источником вдохновения была классическая драма Кена Лоуча «Кес», повествующая о дружбе мальчика и сокола в нищем шахтерском городке. В 1999 году «Кес» занял седьмое место в списке из ста лучших британских фильмов, составленном Британским институтом кинематографии.

Когда фильм «28 лет спустя» выйдет в прокат?

В Соединенном Королевстве, США и Канаде картина выйдет в кинотеатральный прокат 20 июня. В России официального проката не будет, но вполне возможно, что в параллельном фильм появится уже к началу июля.