Любовь Толкалина приняла участие в фотосессии на полу на премьере фильма

Довольно необычное зрелище наблюдали зрители, которые пришли в кинотеатр посмотреть фильм режиссёра Виктора Тихомирова. Известные актёры и их коллеги по картине... валялись на полу на первом этаже. "МК" выяснил, что случилось.

Как оказалось, в кинотеатре "Октябрь" проходило сразу несколько премьер. На втором показывали фантастический фильм, но практически без участия звёзд, а вот на первом их можно было обнаружить. Зрителям презентовали картину "Евгений Телегин" , в котором сыграли Евгений Ткачук, Любовь Толкалина и другие. В разгар премьеры было принято решение устроить совместную фотосессию для всей съемочной группы, но Любовь Толкалина вдруг отказалась. Когда все-таки режиссёр Тихомиров ещё раз её позвал, Толкалина, стоящая в сторонке, тихо озвучила причину нежелания: "Я высокая". Надо сказать, прозвучало это для всех неожиданно, с актрисой явно никто не был согласен. У Толкалиной рост 178, но это явно не повод для комплексов. В конце концов, Любовь все же присоединилась к общей фотосессии на красной дорожке, но все равно чувствовалось какое-то напряжение. Впрочем, решение было найдено: дабы никто не чувствовал себя дискомфортно, поступило предложение устроить фотосессию... сидя. И вот тут уже никто не спорил. Вся команда села на пол у баннера, и даже Толкалина рискнула в своих белых модных брюках. После этого атмосфера происходящего кардинально поменялась. Съёмочная группа вдруг оживилась и стала напоминать детей с их лёгкостью и непосредственностью. Фотографироваться сидя и лёжа на полу явно всем нравилось.

Кстати, во время этого необычного перформанса в фойе кинотеатра показался опоздавший исполнитель главной роли, актёр Евгений Ткачук. Он тут же присоединился к сидячей фотосессии и даже не стал спрашивать, кто все это придумал и по какому поводу.