Стартовали съемки семейной комедии «Умка» про белого медвежонка

Кинокомпании 1-2-3 Production и «Союзмультфильм» вместе с телеканалом ТНТ объявили о старте производства фильма «Умка». Съёмки семейной комедии займут несколько месяцев, после чего премьера состоится в 2026 году.

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По сюжету в Новогоднюю ночь Тайкэ и Умка одновременно загадывают желание – найти настоящего друга. Встреча маленького мальчика и белого медвежонка происходит уже на следующее утро, и они становятся лучшими друзьями. Тайкэ и Умка хранят свою дружбу в секрете, о котором однажды узнает браконьер Седой со своими подельниками. Обманув Тайкэ, они похищают маму Умки, чтобы продать белую медведицу в частный зоопарк. Но храбрый Тайкэ и его семья сделают всё, чтобы спасти и вернуть Умке его маму.

Режиссёром картины выступит Максим Пешков («Жуки»). Актёрский состав ленты назовут чуть позже.