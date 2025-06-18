Актер Евгений Ткачук рассказал о съемках фильма «Евгений Телегин»

Исполнитель главной роли поведал НСН, что отсутствие бюджета существенно усложняло работу над фильмом «Евгений Телегин», который режиссер Виктор Тихомиров создал исключительно за свой счет.

Новый фильм художника и режиссера Виктора Тихомирова является «Евгением Онегиным» в советском отражении с выверенным художественным визуальным образом, заявил в беседе с НСН актер Евгений Ткачук, исполнивший главную роль в картине.

Драма «Евгений Телегин», представленная ранее на 46-м Московском международном кинофестивале в конкурсной программе «Русские премьеры», выходит в российский с 19 июня. Фильм переносит в Ленинград 1980-х, и показывает зрителю жизнь Евгения Телегина, увлеченного рок-музыкой. В наследство от дяди он получает домик в деревне, там герой знакомится с молодым художником, а также с двумя сестрами — очаровательной Ольгой и загадочной Татьяной. Главную роль в картине воплотил Евгений Ткачук («Лихие», «Праведник», «Роднина», Шут в «Короле и Шуте»). По словам актера, на участие в проекте его вдохновило личное знакомство с режиссером и его книгой, которая легла в основу сценария фильма.

«Главное, что меня зацепило, - авторская книга Виктора Ивановича "Евгений Телегин и другие. Поэма в прозе". Произведение показалось мне очень интересным отражением "Евгения Онегина" в советском формате. В этом захотелось поучаствовать, идеология, сам посыл, вкус Советского Союза раскрывается в произведениях Виктора Ивановича в другом свете. Конечно, я согласился на проект. Очень уважаю творчество этого режиссера, практически дружим семьями. Мы долго договаривались о проекте, потому что режиссер снимал все на свои деньги. Вся история съемок - Виктор Иванович заработает, и собирает смену у себя на даче. Это был непростой период», - рассказал он.

По словам собеседника НСН, «Евгений Телегин» является редким примером фильма со свободным повествованием.

«Я не видел таких работ, чтобы был художественный визуальный образ, который Виктор Иванович настраивает через свои картины. Некоторые, как я понимаю, были написаны к фильму. Переход от мазка кисти в реальность мне кажется очень красивым и поэтичным. В какой-то мере эта лента для меня - парафраз с поэзией Пушкина. Через этот визуальный образ мы прикасаемся к поэтической форме высказывания. Я хочу, чтобы весь мир посмотрел эту картину. Это редкое кино, в наше время такого не встретишь. Нет погони за блокбастером, ожесточенной схваткой, которая должна приковывать зрителя к экрану. Здесь есть свободное повествование, легкое дыхание и пушкинский флер», - заявил Ткачук.

Ранее режиссер Виктор Тихомиров в разговоре с «Радиоточкой НСН» отметил, что в ленте отражен его личный опыт, помноженный на литературную основу и «авторитет» актера Евгения Ткачука, при этом каждый зритель найдет в в фильме что-то интересное для себя.