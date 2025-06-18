По Рен ТВ покажут документальный фильм «Параллели»

Канал РЕН ТВ покажет 22 июня документальный двухсерийный фильм Игоря Прокопенко «ПАРАЛЛЕЛИ». Его автор доказательно продемонстрирует, кто на самом деле является заказчиком многолетнего противостояния Европы и России.

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В основе проекта – записанные в 1993 году эксклюзивные интервью с генерал-лейтенантом НКВД СССР Павлом Судоплатовым (1907-1996). Легендарный советский разведчик впервые проливает свет на детали секретных операций нашей страны, непосредственным участником которых он являлся.

Авторы проекта раскроют планы альянса вооруженных сил Англии и Франции по уничтожению стратегических объектов СССР на пороге Великой Отечественной войны и действия советской разведки, которые смогли их предотвратить.

Судоплатов поделится подробностями рисковой операции, которую ему поручил лично Сталин: войти в круг наиболее доверенных лиц Коновальца и ликвидировать его.