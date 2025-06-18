Режиссер рассказал о смысле фильма «Евгений Телегин»

Режиссер фильма «Евгений Телегин» Виктор Тихомиров рассказал НСН, почему прошлое — лучшая основа для творчества, и раскрыл важность обращения к чужому опыту в творчестве.

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Режиссер фильма «Евгений Телегин» Виктор Тихомиров в интервью НСН рассказал, что в картине отражен его личный опыт, помноженный на авторитет актера Евгения Ткачука, при этом каждый зритель найдет в ленте что-то интересное для себя.

Драма «Евгений Телегин», представленная ранее на 46-м Московском международном кинофестивале в конкурсной программе «Русские премьеры», выходит в российский прокат с 19 июня. Фильм переносит зрителя в Ленинград 1980-х и показывает жизнь Евгения Телегина, увлеченного рок-музыкой. В наследство от дяди он получает домик в деревне, где знакомится с молодым художником, а также с двумя сестрами — очаровательной Ольгой и загадочной Татьяной. Главную роль в картине воплотил Евгений Ткачук («Лихие», «Праведник», «Роднина», Шут в «Короле и Шуте»).

Режиссер — петербуржец Виктор Тихомиров, который уже сопоставлял в своих документальных и биографических фильмах эпохи Бориса Гребенщикова (признан в РФ иноагентом) и Льва Толстого, 20-е и 60-е годы в «Чапаеве».

Тихомиров поделился с НСН подробностями создания ленты и рассказал, почему накануне премьеры больше всего переживает о том, как его окружение воспримет этот фильм.

Вы часто снимаете кино, можно сказать, смешивая и сопоставляя эпохи. Почему вы используете этот художественный прием?

— Я сопротивляюсь изо всех сил, но ничего не поделаешь. Сама жизнь и судьба заставляют меня все время обращаться именно к прошлому. Да это и правильно, на мой взгляд. Человеческая память отсеивает все второстепенное, что на самом деле не имело значения в его жизни, а то, что имело значение и сыграло роль, кажется ему архетипическим, то остается. Это - лучшая основа для творчества и создания произведений. Именно этим хочется поделиться, и это имеет право отнимать время у зрителя.

Вы снимали в основном фильмы о конкретных персонажах, в том числе документальные. И вот теперь – художественный фильм, драма «Евгений Телегин». Получается, ваш подход не изменился, и вы снова обращаетесь к «авторитетам»?

— Обращение к авторитетным авторам и произведениям - старинная человеческая игра. Я считаю, что это, во-первых, способ расширения аудитории. Во-вторых, я лишь использую автора и произведения, и преображаю, описываю в основном свои соображения: страдания, опыт любви, опыт общения с другими людьми. Я всегда ищу более умных авторитетов, нахожу их в классической литературе или кино и облокачиваюсь на них. В этот раз облокотился на авторитет и опыт любви Евгения Ткачука, который во многом мне помог. Я приумножил свой опыт: теперь более опытный, чем до того.

Насколько этот фильм, на ваш взгляд, откликнется массовому зрителю?

— Насколько угодно, эта картина для любого зрителя. Всякий найдет в фильме что-нибудь, не самое главное, так второстепенное, но найдет и не останется разочарованным. Больше всего меня интересует аудитория, которая насчитывает человек 20-30, список которых я могу составить. Это просто круг моих знакомых и авторитетных для меня товарищей, мнение которых мне важно. Абстрактная аудитория, конечно, может радовать, если это тысячи зрителей. Однако я никого не знаю, меня это не впечатляет. А вот конкретные люди, которые могут мне сказать: «Что ты такое сделал», - это впечатляет, и я их боюсь. Я даже учеников своих учу: «Когда что-то делаете, представляйте у себя за спиной скептический взгляд умного недоброжелателя, который вам знаком, и которого вы уважаете». Это очень полезно, сразу видишь все или почти все свои ошибки.

В чем главный посыл фильма?

— Посыл всегда простой: Бог есть любовь. В данном фильме мне хотелось показать, что она не прекращается с завершением конкретного романа. Человек в сознательном возрасте и в способности к любви живет дольше, чем живет одна любовь. Поэтому происходят разводы часто, не всегда верность срабатывает. На это влияет мораль общественная, религиозная, некоторые исправляются. Это такая борьба единства и противоположностей.