Стало известно, будет ли продолжение у фильма «Дни грома»

Издание Road and Track взяло интервью у четырёхкратного чемпиона гонок NASCAR Джеффа Гордона. Он рассказал о возможном продолжении фильма «Дни грома».

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По словам гонщика, о второй части ему рассказал сам Том Круз на премьере экшена «Миссия невыполнима: Финальная расплата». Гордон поддержал эту идею, ведь считает, что оригинальная картина популяризировала гонки NASCAR.

«Я знаю Тома Круза много лет, и в прошлом году был на съёмках "Миссии невыполнима", а потом пошёл на премьеру. И первая фраза, которая вырвалась из его уст, была: "Мы делаем 'Дни грома 2'". Я полностью "за". Подобные фильмы могут помочь развитию спорта, а "Дни грома" сделали для NASCAR в 90-х очень многое. Я думаю, что вторая часть легко могла бы сделать то же самое».

Драма с Томом Крузом «Дни грома» вышла в 1990 году. По сюжету молодой гонщик Коул Трикл соревнуется с более опытным спортсменом Роуди Бернсом. В один момент герои попадают в аварию и оказываются вместе в больничной палате. Картина была тепло встречена зрителями, а также получила номинацию на «Оскар» за лучший звук.