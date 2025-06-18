В киноиндустрии заявили, что «взносы от Михалкова» убьют прокат

Эксперты, опрошенные НСН, отметили, что взнос для проката западных кинолент может спровоцировать появление зеркальных мер, ограничивающих прокат российского кино за рубежом.

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Новый взнос на прокат зарубежного кино лишит российского зрителя иностранных новинок и ударит по финансовым показателям кинотеатров, допустил в разговоре с НСН кинокритик Давид Шнейдеров.

Ранее глава Союза кинематографистов Никита Михалков, выступая в Госдуме, отметил, что его инициатива по введению взноса в пять миллионов рублей для проката западных кинолент в России так и не была реализована. По его словам, мера позволила бы ввести квотирование на голливудское кино. При этом президент России Владимир Путин уже поддержал инициативу, сейчас она находится на рассмотрении профильных ведомств. Шнейдеров же допустил, что реализация этого предложения уничтожит кинопрокат.

«К счастью, сохранились здравомыслящие люди, которые хотят сохранить российский кинопрокат и российские кинотеатры. К счастью, есть люди, которым не указ инициативы Никиты Сергеевича Михалкова. Они не хотят, чтобы вечно продолжалось воровство, чтобы кинотеатры выезжали за счет "пиратки". Эти люди смотрят чуть вперед, хотят вести нормально бизнес и понимают, что текущая ситуация не может быть вечной, она рано или поздно нормализуется, и все встанет на свои места. Это инициатива убьет кинопрокат. Поэтому индустрия отреагировала на нее не с радостью, а с негодованием. У всех людей из кинобизнеса мнение единое», – заявил он.

В свою очередь глава крупнейшей объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин в беседе с НСН отметил, что новый взнос мог бы стать запретительной мерой для проката нишевых картин. К примеру, если бы данная мера уже была принята, российский зритель никогда бы не увидел «Анору» с Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном на большом экране.

«Если говорить о фильме "Аватар", который в потенциале соберет от 3,5 миллиардов рублей и выше при текущей стоимости билета, то пять миллионов рублей – нормальный размер взноса. Если говорить про фестивальное арт-кино с потенциалом сборов в 50 миллионов рублей, то пять миллионов – просто запретительная мера. Даже для "Аноры", которая собрала в прокате 270 миллионов рублей, 5 миллионов много. Российский зритель никогда бы не увидел игру Юры Борисова в зарубежном фильме. Нужно понимать, что с введением новой пошлины российский зритель будет ограничен в нишевом артхаусном кино», – подчеркнул он.

Как добавил собеседник НСН, вместо дополнительных взносов на зарубежное кино стоило бы продумать механизм субсидий для кинотеатров, что позволило бы снизить стоимость билетов на российские фильмы.

«Любые ограничительные меры с нашей стороны приведут к зеркальным мерам по отношению к нашему прокату. Российскому кино, которое сейчас снимается на государственные деньги, будет закрыт доступ за границу. Правда где-то посередине, думаю, логичнее оставить уже существующий НДС на зарубежное кино и не говорить о дополнительной плате. Во Франции, к примеру, национальный прокат стимулируют субсидиями государства. На национальное кино билет в кинотеатре стоит дешевле, при этом дисконт делает не кинотеатр. Я всегда за стимуляцию, а не за запреты. Ограничительные меры – всегда плохо. Субсидия государства для более льготной стоимости билета через компенсацию кинотеатру – очень благоприятная инициатива, которая может стимулировать российский прокат», – пояснил Васясин.

Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков в разговоре с «Радиоточкой НСН» ранее допустил, что крупнейшие голливудские киностудии могут вернуться в Россию не раньше 2026 года, при этом они уже не будут занимать 70-процентную долю в отечественном прокате.