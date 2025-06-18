Названа дата выхода фильма «Возвращение в Сайлент Хилл»

Японская компания Konami наконец раскрыла дату выхода «Возвращения в Сайлент Хилл» — экранизации второй части культовой серии Silent Hill. Премьера фильма ужасов состоится 23 января 2026 года в мировых кинотеатрах, картина также официально выйдет в России.

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«Возвращение в Сайлент Хилл» основано на культовой видеоигре Silent Hill 2 и рассказывает о Джеймсе Сандерленде, который отправляется в туманный город Сайлент Хилл, чтобы найти свою жену Мэри. Но тёмный унылый городишко — уже не то место, каким он его запомнил. На своём пути герой встретит персонажей, которые кажутся ему слишком знакомыми, и они же попытаются отвлечь его от поисков Мэри.

Ранее ожидалось, что лента доберётся до проката осенью 2024 года, однако Konami отложила премьеру аж на 1,5 года. Главные роли в проекте сыграли Джереми Ирвин («Боевой конь») и Ханна Эмили Андерсон («Люди Икс: Тёмный Феникс»). За постановку ленты отвечал режиссёр культового фильма «Сайлент Хилл» Кристоф Ган.