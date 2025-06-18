«Союзмультфильм» объявил о коллаборации с парком «Дед Мороз»

Тематический парк "Дед Мороз" и киностудия "Союзмультфильм" подписали в ходе ПМЭФ-2025 соглашение о сотрудничестве, в рамках которого компании начнут производить совместный контент. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Союзмультфильма".

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«В рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума киностудия "Союзмультфильм" и Тематический парк "Дед Мороз подписали соглашение о сотрудничестве в области стратегического взаимодействия, направленного на реализацию совместных проектов по организации детского досуга и созданию детского контента», — сообщили в пресс-службе киностудии.

Генеральный директор киностудии Юлиана Слащева выразила уверенность, что это сотрудничество позволит создать множество ярких проектов, которые будут пользоваться большой популярностью.

«"Союзмультфильм" и "Дед Мороз" - идеальное сочетание, способное вызывать бурю радостных эмоций как у детей, так и у их родителей, и я уверена, впереди нас ждет множество ярких проектов, которые, без сомнения, будут пользоваться большой популярностью. Это будет сотрудничество сразу по нескольким направлениям, ну и конечно же, мы будем рады принять Деда Мороза в гостях и показать ему наш московский "Союзмультпарк"», — привели слова Слащевой в пресс-службе.

По ее словам, соглашение предусматривает взаимодействие в контентной и коммерческой сферах, а именно коммерческое и продуктовое партнерство, кросс-интеграции, совместные проекты и консультационную поддержку. Киностудии "Союзмультфильм" будет предоставлен резидентский статус на территории тематического парка "Дед Мороз" для реализации экспозиционной или интерактивной локации.

Гендиректор тематического парка "Дед Мороз" Оксана Косаченко назвала такое партнерство "синергией двух знаковых брендов, объединяющих поколения".

«Дед Мороз и герои "Союзмультфильма" давно стали частью национального культурного кода. Возможность объединить наши ресурсы, экспертизу и символику открывает перспективы для создания уникальных молодежных пространств, нового контента и совместных программ, способных не только увлечь, но и сформировать важные ценности - семейные традиции и доброту», — отметила она.

Стороны также договорились о производстве анимационного контента (короткометражного и полнометражного) и интеграции Деда Мороза и элементов инфраструктуры тематического парка во вселенные "Союзмультфильма", среди которых спецсерия анимационного мультсериала сериала "Простоквашино". Также в обсуждении различные перспективные направления сотрудничества, среди которых строительство нового Терема Деда Мороза, совместный проект по выпуску игрушек, а также поддержка социальных проектов и программ.