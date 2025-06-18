Что известно о продолжении сериала «Основание: Осман»

Премьера турецкого сериала «Основание: Осман» состоялась в 2019 году — с тех пор вышло более 200 серий. Шоу пользуется популярностью у российской аудитории — зрители «Кинопоиска» оценили проект на 8,4 балла из 10. «Лента.ру» рассказывает, что известно о седьмом сезоне сериала «Основание: Осман»: когда он выйдет, кто в нем сыграет и какой будет сюжет.

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«Основание: Осман»: главное

Оригинальное название: Kurulus: Osman.

Kurulus: Osman. Страна: Турция.

Турция. Жанр: исторический, приключенческий, драма, военный, боевик.

исторический, приключенческий, драма, военный, боевик. Режиссеры: Ахмет Йильмаз, Фетхи Байрам, Метин Гюнай.

Ахмет Йильмаз, Фетхи Байрам, Метин Гюнай. Сценаристы: Аслы Зейнеп Пекер Боздаг, Мехмет Боздаг и другие.

Аслы Зейнеп Пекер Боздаг, Мехмет Боздаг и другие. Продюсер: Мехмет Бодзаг.

Мехмет Бодзаг. В ролях: Бурак Озчивит, Озге Торер, Эмре Башалак, Бусе Арслан, Йийит Учан и другие.

Бурак Озчивит, Озге Торер, Эмре Башалак, Бусе Арслан, Йийит Учан и другие. Дата премьеры 1 сезона: 20 ноября 2019 года.

20 ноября 2019 года. Количество серий: 208.

208. Продолжительность серии: 2 часа.

Дата выхода седьмого сезона

О том, что сериал продлили на седьмой сезон, стало известно в марте 2025 года — еще до того, как вышла последняя серия шестого сезона. Однако точную дату премьеры новых эпизодов не озвучили до сих пор.

Точная дата премьеры седьмого сезона сериала «Основание: Осман» пока неизвестна.

Основываясь на датах релизов прошлых шести сезонов, в сети предполагают, что седьмой сезон выйдет осенью: в октябре или ноябре. Некоторые онлайн-ресурсы, которые публикуют даты премьер, даже называют точный день релиза: 1 октября 2025 года. Однако официального подтверждения у этой информации нет.

Ожидается, что в седьмом сезоне сериала будет 26 эпизодов. Трейлера новых серий пока нет.

Сюжет

«Основание: Осман» — продолжение другого турецкого сериала под названием «Воскресший Эртугрул», который выходил с 2014 по 2019 год.

О чем сериал «Воскресший Эртугрул»?

На протяжении пяти сезонов сериал рассказывал историю тюркского правителя Эртугрула-бея, сына Сулейман-шаха и отца Османа I Гази, который основал Османскую империю. В сериале рассказывается о событиях, предшествовавших созданию государства: как Эртугрул завоевывал территории современной Турции, сражаясь с византийцами и отражая набеги монголов.

В центре внимания — история сына великого Эртугрула, который взошел на трон после кончины отца. 23-летний Осман I Гази решил присоединить новые земли, чтобы сделать свое государство могущественным как никогда.

Несмотря на небольшой опыт, он разгромил множество врагов и успешно расширил границы своей страны: захватил большую часть Византии, а также объединился с мусульманами, которые спасались от монголов. Осман был самым бесстрашным воином в своей же армии. Он всегда оставался в гуще сражений и подавал пример остальным бойцам.

Усилиями султана Турция станет великой империей, что будет носить его имя. Но это спустя годы, а пока впереди у него множество испытаний: предательство близких людей, новые завоевания и потери, козни завистников и главная любовь всей жизни — синопсис сериала.

Осману удалось построить и крепкую семью: обе его жены — Малхун-хатун и Рабия Бала-хатун — смогли найти общий язык и жить в мире. Но однажды идиллия рушится — после новости о гибели Халиме, любимой дочери Османа от Балы-хатун. Позже выясняется, что девочка не погибла, и в шестом сезоне отдельная сюжетная линия посвящена ее поискам. Пока Рабия пытается разыскать своего ребенка, Осман не только поддерживает жену, но и сражается с неверными. А еще — пытается собрать в единое целое разрозненные врагами стойбища.

В новых эпизодах зрителей ждут завоевание Бурсы, смерть Османа Гази и восхождение на трон его старшего сына — султана Орхана.

Ожидается, что седьмой сезон станет последним: историю сына Османа расскажут в рамках отдельного проекта под названием «Султан Орхан».

Актеры и роли

Главные роли в сериале исполнили:

Бурак Озчивит («Маленькие тайны», «Королек — птичка певчая», «Муж по принуждению» — Осман-бей, основатель Османской империи и главный герой сериала.

Озге Торер («Основание: Осман») — Рабия Бала-хатун, первая жена Османа-бея.

Айбике Енистe — («Основание: Осман») — Кысмет-хатун, правая рука Балы-хатун.

Эмре Басалак («Алп-Арслан: Великий Сельджук») — Гюндуз-бей, старший брат Османа.

Канболат Геркем Арслан («Иногда жизнь прекрасна», «Дикий», «Алп-Арслан: Великий Сельджук») — Савджи-бей, старший брат Османа.

Тамер Йигит («Семья», «Долина волков: Западня», «Марокканская мафия») — Эртугрул Гази, отец Гюндуза, Савджи и Османа.

Рагип Саваш («А что потом?» «Долина волков: Западня») — Дюндар-бей, дядя Османа.

Бусе Арслан («Светлячок») — Айгуль Хатун, двоюродная сестра Османа Гази, дочь Дюндар-бея.

Йийит Учан («Мафия не может править миром», «Обещание», «Великолепный век. Империя Кесем») — Боран, воин, поддерживающий Османа.

Эмре Бей («Не отпускай мою руку», «Моя левая половинка», «Позвоните моему менеджеру») — Орхан, старший сын Османа-бея и Малхун-хатун (взрослый).

Айбарс Картал Озсон («Великолепный век», «Узел») — Орхан (подросток).

Яман Чинар Балчи («Алп-Арслан: Великий Сельджук») — Алаэддин, сын Османа-бея и Балы-хатун (подросток).

Фарук Аран («Легенда») — Алаэддин (взрослый).

Джемре Демирджан («Шахмаран») — Фатьма, младшая дочь Османа-бея и Малхун-хатун (подросток).

Лея Кирсан («Права на престол Абдулхамид») — Фатьма, младшая дочь Османа-бея и Малхун-хатун (взрослая).

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