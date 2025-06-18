Начались съемки триллера «Лес»

Компания Nemesis Films объявила о старте съёмок фильма «Лес». Дата выхода картины пока неизвестна.

© Чемпионат.com

Лента представляет собой экранизацию одноимённого романа Светланы Тюльбашевой. Сюжет повествует о двух москвичках, которые отправляются путешествовать по Карелии и пропадают без вести в глухом лесу. Они пытаются выбраться, но деревья как будто не пускают их. Параллельно в лес заезжает странная семья, занимая заброшенный дом.

© Чемпионат.com

© Чемпионат.com

© Чемпионат.com

Главные роли в картине сыграли Карина Разумовская («Мажор»), Лянка Грыу («Тест на беременность») и Никита Кологривый («Слово пацана. Кровь на асфальте»). Режиссёром ленты выступил Гамлет Дульян — автор сериалов «Последователи» и «Красные линии».