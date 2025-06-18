Опубликован новый трейлер фильма «Арлан. Решающий раунд»

Трейлер фильма «Арлан. Решающий раунд» представила 18 июня 2025 года кинокомпания Base Development. Главные роли в спортивной драме казахского режиссера Даулета Жумабаева исполнили Еркебулан Токтар, Никита Кологривый, Улан Кайраласов, Абильмансур Сериков, Куат Хамитов, Гульшат Тутова и другие.

© Кадр из трейлера

Молодой боксер Арлан (Токтар), воспитанник школы бокса олимпийского резерва, мечтает попасть на Олимпиаду, но вынужден подрабатывать, чтобы помочь матери и младшему брату, страдающему от редкого заболевания, — сообщается в синопсисе. — В магазине он встречает Алину, которая учится в консерватории по классу фортепиано, но мечтает петь, и их встреча вселяет в нее уверенность выбрать свой собственный путь. Когда болезнь брата прогрессирует и требуется дорогостоящее лечение, Арлан по совету друга Тохи соглашается участвовать в кулачных боях ради быстрого заработка, отказываясь от своей мечты об Олимпийском золоте. Теперь ему предстоит пройти путь суровых испытаний в мире кулачных боев, где чемпионом является непобежденный Никита Адай (Кологривый).

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Фильм выйдет в российский прокат 26 июня.