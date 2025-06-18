Опубликованы первые кадры исторической драмы «Константинополь»

ИРИ публикует тизер-постер и первые кадры масштабной исторической драмы "Константинополь" со звёздным актёрским составом.

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Она станет сериалом открытия фестиваля "Пилот", который пройдет в Иванове с 19 по 22 июня.

История начинается в ноябре 1920 года в Крыму. Главный герой - полковник Белой гвардии Сергей Львович Нератов, который вынужден покинуть страну вместе с другими беженцами и прибывает в Константинополь. Благородный русский офицер оказывается в чуждом мире. Ему придется отстоять право соотечественников на достойную жизнь.

Сериал выйдет в эфире телеканала НТВ.

В ролях: Александр Устюгов (Нератов), Оксана Акиньшина, Кирилл Кяро, Вячеслав Чепурченко, Сергей Марин, Ксения Трейстер, Вольфганг Черни и другие.

Режиссёр - Сергей Чекалов.

Даты премьеры в Сети пока нет, но обещается "скоро".