Рецензия на второй сезон сериала «Фишер»

Наконец-то вышел второй сезон триллера-детектива «Фишер-2. Затмение». В эфир серии выдают неспешно, по чуть-чуть, томя зрителей, как омлет под крышкой. Похоже, сезон покруче первого. И многие ошибки исправлены. О чем второй сезон сериала «Фишер» — в материале «Вечерней Москвы».

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Не знаю, как для вас, а для меня просто непереносимым было в первом сезоне «Фишера» «шоканье» и фрикативное «р» главного героя — следователя Бокова, которого играл, и весьма неплохо, Иван Янковский. Но мука мученическая была слушать его! Понимаю, очевидно, этой стилистически недоделанной ролью «под народ» создатели силились подчеркнуть простоту и, с позволения сказать, самородность следователя. И вот — о чудо! Говорок (в жизни — очень милый, знакомый всем, кто бывал в Ростове-на-Дону, ничуть не раздражающий, но в кино получившийся навязчивым) пропал. Спишем это на жизненные обстоятельства героя: очевидно, он пообтерся в Москве, посолиднел, избавился заодно и от старых привычек. Теперь Боков — звезда, его узнают, будто он актер!

...Теперь действие разворачивается в выдуманном городке под названием Курортный. Съемки сериала проходили в Абхазии, снятой удивительно мрачно и гнетуще.

Впрочем, ничего удивительного в этом нет: на сей раз это не Мекка любителей отдыха, а город, в котором происходят беды и полно своих трагических тайн.

Сюда и приезжает посолидневший Боков, носящий траур по жене. Перемена в нем ощущается сразу: он стал как-то строже, холоднее, но при этом, кажется, человечнее.

Новинка второго сезона — симпатяга опер Злобин (Никита Худяков). Очаровательный идеалист — альтер эго Бокова, уравновешивающая его единица.

Пока показано всего ничего, но отделаться от ощущения, что второй сезон куда мрачнее первого, абсолютно невозможно. В самом воздухе тут, кажется, разлит какой-то армагеддон: страшно даже от того, как Боков смотрит, выговаривая философскую максиму: «Когда зла становится слишком много, его не спрячешь. Вылезает оно».

У Ирины Старшенбаум хорошо получилась Райкина: следователь, безропотно тянущая семью (сестру), а у Александры Ребенок — дама-мэр.

Шикарно подобрана музыка! От кавера In the Pines до жуткого рэпа-гимна «Эй, дружок». В первом сезоне, как вы помните, основной темой звучали «Крылатые качели». Это тоже было впечатляюще: знакомая с детства мелодия царапала нервы и пугала до жути, но ведь так и было задумано!

На сайтах народ шушукается: кто же в этом подчищенном сериале, в котором реально была проведена суровая и качественная работа над ошибками, имеется в виду, что за маньяк стал прототипом киношного антигероя? Чаще всего всплывает имя кубанского душителя Левана Арояна. Так ли это — знают только создатели сериала. Со временем узнаем это и мы, а пока просто поставим им пять с плюсом за качественное устранение недоработок в реально мощном продукте.

А еще пока кажется, что в кадре стало значительно меньше Козырева (Яценко). Если так, то горько, поскольку наблюдать за его игрой всегда очень интересно.

Но самое главное — достигнут максимум психологического накала: тебе страшно, даже когда ничего на самом деле не происходит. Степень кровавости сериала тоже пока не особенно ясна. Впрочем, что что, а пугать нас уж научились.

Критики разойдутся во мнениях, но пока кажется, что «Фишер-2» — своего рода прорыв. Он избавился от перехлестов первого сезона, во втором берет психологизмом, а не натурализмом, что безмерно радует, ведь это действительно кино, а не прозекторская и не сеанс вскрытия. Потрясти зрителя раньше пытались исключительно гекалитрами крови. Этот уровень пройден. Это славно: умное кино делать интереснее.

Антон Володькин, генеральный директор онлайн-кинотеатра WINK:

«Первый сезон "Фишера" вышел более двух лет назад и стал одним из самых успешных проектов на нашей платформе за всю историю. Зрители ждали продолжения. Их ждет новая история и встреча со старыми героями. Уверен, что им будет интересно».

Александр Цой, режиссер сериала:

«Кино — это командная игра, не стоит про это забывать. Фамилии можно перечислять очень долго — вы увидите их все в титрах».

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