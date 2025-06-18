В Москве планируют увеличить объем кинопроизводства

В апреле 2025 года в Москве начала работу систему рибейтов для создания международных кинопроектов. Благодаря ей кинопроизводители могут получить возможность компенсировать до 30 процентов затрат на съемки в городе. Благодаря таким мерам поддержки столичные власти планируют привлечь в том числе и специалистов сферы из дружественных стран.

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При этом для российских специалистов после запуска мегапроекта по созданию кинокластера Москва уже является ключевой локацией для съемок. В числе флагманских объектов столичного кинокластера — кинопарк «Москино» в Новой Москве. В настоящий момент на его территории оборудовали уже 24 натурные локации, в том числе центральные улицы и площади Москвы, русскую деревню, ковбойский городок, древнерусское поселение, аэропорт и вокзал.

Площадки Московского кинокластера уже сейчас пользуются высоким спросом у кинопроизводителей. В течение прошлого года на объектах его инфраструктуры отсняли 120 проектов. Это в 2,5 раза превысило показатели 2023 года.

Столичные власти ставят перед собой цель привлечь международных кинопроизводителей из дружественных стран. В рамках работы над этим с 1 апреля начался прием заявок на получение рибейтов на создание международных кинопроектов. С их помощью продакшены смогу компенсировать до 30 процентов расходов на съемки в Москве. При этом максимальный объем возможного рибейта — 50 миллионов. Гранты предоставляются и российским кинопроизводителям. В частности, за создание образа Москвы продакшены могут получить до 15 миллионов рублей.

К 2026 году в кинопарке «Москино» появится еще 12 натурных площадок, в том числе «Шахты», «Восточноевропейский город», «Русский средневековый город», «Москва времен конструктивизма», «Современная Москва», передает «Ведомости».

Всевозможные мероприятия в кинопарке «Москино» привлекают большое количество посетителей. Так, показы кинотеатральной военной реконструкции «Победа! Знамя над Рейхстагом!» посетили около семи тысяч человек.