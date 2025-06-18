Кто сыграет в сериале California Avenue

Билл Найи («Реальная любовь», «Джой»), Хелена Бонем Картер («Энола Холмс», «Одна жизнь»), Эрин Доэрти («Корона», «Переходный возраст») и Том Бёрк («Страйк», «Чудо») исполнят главные роли в сериале «California Avenue» режиссера Хьюго Блика («Англичанка», «Благородная женщина») для телеканала BBC.

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Действие разворачивается в 1970-е в уединенном караванном парке (месте парковки трейлеров и автомобилей для отдыха, но без кемпинга. – Прим. «ИнтерМедиа») на берегу канала в глубине пышной английской сельской местности, где его покой безвозвратно нарушается прибытием Лелы (Доэрти) и ее 11-летнего ребенка, которые оба находятся в бегах, – сообщается в синопсисе. – Именно здесь воссоединится раздробленная семья, призраки и демоны будут окончательно упокоены, и зародится неожиданная любовь.

Как сообщает Deadline, Найи и Бонем Картер играют Джерри и Эдди, родителей Лелы, а Берк — изгоя-шоумена Купера.