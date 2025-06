Вышел трейлер фильма «Спрингстин: Избавь меня от небытия»

Первый трейлер фильма «Спрингстин: Избавь меня от небытия» (Springsteen: Deliver Me From Nowhere) обнародовала 18 июня 2025 года кинокомпания 20th Century Studios. «ИнтерМедиа» напоминает, что главную роль в байопике музыканта Брюса Спрингстина исполнил Джереми Аллен Уайт. Фильм рассказывает о создании альбома «Nebraska» 1982 года, когда Брюс был молодым музыкантом на пороге мировой славы, изо всех сил пытаясь примирить давление успеха с призраками своего прошлого.

© Кадр из трейлера

Записанный на 4-дорожечный магнитофон в спальне Спрингстина в Нью-Джерси, альбом ознаменовал поворотный момент в его жизни и считается одной из его самых долговечных работ — сырая, тревожная акустическая запись, населенная потерянными душами, ищущими повод для веры, – сообщается в синопсисе.

Фильм снят режиссером и сценаристом Скоттом Купером на основе книги «Deliver Me from Nowhere» Уоррена Зейнса. Джереми Стронг сыгра менеджера Спрингстина Джона Ландау, Пол Уолтер Хаузер – гитарного техника Майка Батлана, Стивен Грэм – отца Брюса Дага, Одесса Янг – возлюбленную музыканта Фэй, Габи Хоффман – мать Спрингстина Адель, Марк Марон – Чака Плоткина, Дэвид Крамхолц – руководителя лейбла Columbia Эла Теллера.

В мировой прокат «Спрингстин: Избавь меня от небытия» выйдет 24 октября.