ТАСС: "Союзмультфильм", НТВ и "Темп" снимут фильм по мотивам "Ну, погоди!"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн и председатель Совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева заключили на площадке ПМЭФ партнерское соглашение о работе над новым полнометражным художественным фильмом "Ну, погоди!", передает корреспондент ТАСС. Выход картины в прокат запланирован на 2028 год.

"Ну погоди!" - не просто мультфильм, любимый поколениями, это настоящее культурное наследие. Полнометражный художественный фильм по мотивам этого культового произведения, без сомнения, продолжит тренд на перезапуск советских мультфильмов и станет частью мультвселенной, где знакомые персонажи обретают новую жизнь", - сказал Вайнштейн.

Слащева также отметила, что этот мультсериал - один из самых любимых у миллионов зрителей в России, об этом свидетельствуют данные множества опросов. "Это тот фильм, который можно пересматривать много раз, и каждый раз испытывать радость от встречи с любимыми героями. Погоня волка за зайцем, как и их дружба, и противостояние - та самая история, которая может длиться бесконечно. Экранизация в формате игрового кино позволит раскрыть новые грани персонажей, а также познакомить с ними новые поколения зрителей", - добавила она.

Производством фильма займется кинокомпания "Темп" при участии "Союзмультфильма". НТВ выступит генеральным информационным партнером фильма. Выход картины в прокат запланирован на 2028 год.

Первый выпуск легендарного мультфильма "Ну, погоди!" - дебютная работа режиссера Геннадия Сокольского - вышел на экраны в 1969 году в рамках мультипликационного альманаха "Веселая карусель". Одноименный сериал вышел в 1970 году, его снял режиссер Вячеслав Котеночкин. В 2021 году киностудия "Союзмультфильм" представила перезапуск одноименной серии мультфильмов "Ну, погоди! Каникулы".

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.