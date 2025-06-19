Критики в восторге от фильма «28 лет спустя»

20 июня состоится мировая премьера фильма «28 лет спустя» — продолжения культовой зомби-картины Дэнни Бойла и первой части новой трилогии. Проект по знаменитой вселенной расскажет историю мальчика, который пытается найти врача для своей умирающей матери. Ему предстоит путешествие по стране, в которой нашествие заражённых произошло аж 28 лет назад.

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За сутки до премьеры критики посмотрели ленту и опубликовали свои обзор. Так, на агрегаторе Rotten Tomatoes фильм ужасов рекомендуют 95% журналистов. Обозреватели отмечают, что у режиссёра Дэнни Бойла и сценариста Алекса Гарленда получился ни на что не похожий зомби-хоррор, который при этом верен оригинальному фильму «28 дней спустя». В новинке также сразу виден задел на трилогию — в ленте множество сюжетных линий, завершение которых зрители увидят лишь в последующих фильмах.

Что пишут критики о фильме «28 лет спустя»

В качестве начала новой трилогии «28 лет спустя» — это многообещающая работа, демонстрирующая иной подход к избитому жанру.

Один из самых странных и самых волнующих блокбастеров за последнее время. «28 лет спустя» — это очень странное произведение искусства, которое одновременно и гротескное, и чрезвычайно трогательное.

«28 лет спустя» определённо войдёт в историю как один из лучших фильмов ужасов этого года по режиссуре и актёрской игре. Однако его почти предаёт сценарий, который слишком сильно колеблется в третьем акте.

«28 лет спустя» — это не только захватывающий блокбастер, но и фильм, в котором есть много интересных сюжетных линий. Они будут держать нас в напряжении до выхода продолжения, и это единственная проблема картины.

Гарленд и Бойл сняли фильм, заметно отличающийся от «28 дней спустя» и «28 недель спустя». И только за это они заслуживают похвалы.

Неофициальная премьера фильма «28 лет спустя» в России состоится 28 июня.