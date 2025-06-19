Стало известно, когда завершатся съемки сериала «Трудно быть богом»‎

Съемки сериала "Трудно быть богом" планируется завершить в изначально запланированное время - в октябре. Московский этап съемок может начаться уже в августе, рассказал ТАСС на полях ПМЭФ гендиректор киностудии Team Films Теймур Джафаров.

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«В октябре планировали [завершить съемки], — сказал он, добавив, что сроки завершения съемок не сдвинутся, несмотря на эвакуацию съемочной группы из Ирана. — Мы сейчас выстраиваем логистику по вывозу оборудования, реквизита и костюмов [из Ирана]. Сейчас в Тегеране ситуация неспокойная, поэтому мы людей не можем заставлять. Мы скорее попросим их, когда у них будет возможность, помочь нам с вывозом оборудования. Вот, собственно говоря, и как только это случится, мы привезем все и начнем съемки в Москве»‎.

Он уточнил, что московский этап съемок должен был стартовать в августе.

«Сейчас нам хватает необходимой информации для принятия каких-то решений. Но мы работаем каждый день для того, чтобы все привезли»‎, — уточнил он.

Первый этап съемок сериала проходил в Иране, но из-за начала конфликта между Израилем и Ираном съемочную группу эвакуировали в Москву транзитом через Баку. В Москве съемки продолжатся в кинопарке "Москино". Актерский состав приключенческой драмы "Трудно быть богом" пока не раскрывается, но известно, что одну из главных ролей в сериале исполнит продюсер проекта Бондарчук.