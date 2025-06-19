По «Ну, погоди!» снимут полнометражный фильм

По данным ТАСС, по культовому мультсериалу «Ну, погоди!» снимут полнометражный фильм. Партнёрское соглашение между собой подписали Юлиана Слащева и генпродюсер НТВ Тимур Вайнштейн.

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Вайнштейн отметил, что «Ну, погоди!» — это не просто мультфильм, а настоящее культурное наследие РФ. Он считает, что полнометражная лента по его мотивам станет частью мультвселенной, где знакомые персонажи обретают новую жизнь.

Стоит ли напоминать, что «Ну, погоди!» любят по всей стране дети и взрослые. Оригинальный мультсериал посвящён Зайцу и Волку, которые не могут ладить друг с другом и попадают в различные проделки.

Премьера запланирована на 2028 год.