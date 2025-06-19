Эксперт объяснил популярность кинопоказов TheatreHD

Многокамерная съемка позволяет зрителям детально увидеть в кинотеатре лучшие мировые постановки, рассказала НСН генеральный директор арт-объединения CoolConnections Надежда Котова.

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Организующий показы в кинотеатрах проект TheatreHD предлагает не просто записи спектаклей на большом экране, а возможность увидеть мировые постановки с полным погружением в театральную атмосферу не выезжая из родного города, рассказала НСН генеральный директор арт-объединения CoolConnections, создавшего проект в 2013 году, Надежда Котова.

На данный момент, помимо спектаклей крупнейших международных театров, TheatreHD предлагает зрителю трансляции и записи концертов классической музыки, а также фильмы об искусстве. Как рассказала Котова, за 2024 году в рамках проекта прошло 126 кинотеатральных показа.

«Солдауты - довольно частое явление, они случаются в нескольких случаях. Самый очевидный - ожидаемый спектакль, яркий звездный состав, хорошие отзывы публики от показов. К примеру, солдауты этого сезона: опера "Вольный стрелок" с плавучей сцены фестиваля в Брегенце, "Вишневый сад" московского театра им. Пушкина, показы, приуроченные к юбилею оркестра musicAeterna, танцевальный спектакль "Зефир" Мурада Мерзуки. Есть города и кинотеатры, где солдаут - норма, там активное зрительское комьюнити, сформированное вокруг нашего проекта. Это, например, Ростов-на-Дону, Волгоград, Новосибирск. Если в европейский странах посетители театрального контента в кинотеатрах - чаще всего зрители пенсионного возраста, то у нас они составляют 10-15% от аудитории. Основной зритель - люди среднего возраста 26-45 лет», — пояснила она.

По словам собеседницы НСН, проект не конкурирует с классическим театром, позволяя зрителям расширить насмотренность и увидеть зарубежные спектакли, которые могут быть недоступны им по ряду причин.

«Драматургия спектакля при хорошей многокамерной съемке приобретает совершенно другой объем. Вам не нужен театральный бинокль, чтобы разглядеть лицо актера или детали костюма. Тишина и темнота зрительного зала, размер экрана позволяют удерживать внимание, как и при просмотре в театре, пережить ту же коллективную эмоцию. Часто в конце показов спектаклей в кино звучат аплодисменты. Если выбирать между невозможностью посмотреть спектакль в театре в принципе и доступностью его в кинотеатре - ответ кажется очевидным. Кроме того, в отличие от кино съемка спектакля - работа актеров без дублей, с аудиторией в зале. Наш проект увеличивает насмотренность, дает контекст, возможность сравнения, но не спорит и не соревнуется с живым театром. Для нас важно, чтобы больше новых интересных спектаклей ставилось в России и в мире, а у нас была возможность без барьеров донести искусство до аудитории», — отметила Котова.

Как отметила генеральный директор арт-объединения CoolConnections, с введением санкций TheatreHD пришлось немного скорректировать репертуар, кроме того пандемия также повлияла на развитие проекта.

«В пандемию произошло резкое падение посещаемости в кинотеатрах. Для нас это был тяжелейший период. Тогда мы запустили нашу онлайн-платформу TheatreHD/Play, на которой можно было бесплатно смотреть спектакли некоторых театров. Этот формат понравился нашей аудитории, мы продолжаем пополнять нашу онлайн-коллекцию, но сейчас на платной основе. Санкции сильно повлияли на репертуар. К сожалению, некоторые театры, например, Метрополитен-опера, остановили трансляции в России. Мы пересмотрели подход к репертуарному планированию, расширили линейку театров в нашем каталоге, запустили показы концертов классической музыки. Эти меры позволили нам в 2024 году приблизиться к результатам посещаемости 2019 года», — уточнила она.

Ранее проект TheatreHD представил в российских кинотеатрах балетную премьеру — спектакль Венской государственной оперы «Времена года», ораторию Йозефа Гайдна в постановке Мартина Шлепфера, передает «Радиоточка НСН».