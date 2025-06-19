Завершились съемки новых эпизодов сериала «Постучись в мою дверь в Москве»

Съемки некоторых сцен продолжения нашумевшего сериала проходили в павильоне «Аэропорт Юрово» кинопарка «Москино» и завершились в конце мая. Оператор проекта Михаил Малюга и режиссер Павел Мак поделились с «Вечерней Москвой» интересными деталями во время работы в кинопарке «Москино».

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Создатели проекта отметили, что снимать в павильоне «Аэропорт Юрово» кинопарка «Москино» оказалось гораздо технологичнее и комфортнее, чем в настоящем аэропорту. Главное преимущество заключалось в наличии разнообразных декораций. Помимо полноценного здания аэропорта с пунктом досмотра и зоной вылета, в «Аэропорте Юрово» есть салон боинга, где достаточно места для работы съемочной группы, есть возможность использовать LED-экраны для создания фотореалистичных фонов и свободно подключать осветительные приборы. Это значительно упрощает процесс съемок и расширяет творческие горизонты.

«Решающим моментом для выбора площадки для нас стала возможность снимать аэропорт не в настоящему аэропорту. В кинопарке в этом плане все удобно: мы можем снимать там, где хотим, без лишних согласований, без каких-либо сложностей. Снимать в реальных аэропортах и на вокзалах, конечно, все сложнее и сложнее с каждым днем. А здесь большой, удобный, пусть и весьма локальный, павильон аэропорта. Кинопарк — отличное место для съемок, здесь все продумано, он не просто помогает индустрии, а еще и развивает ее. Потому что съемки в городах требуют больших ресурсозатрат и огромного количества разрешений, особенно если мы говорим про социально значимые объекты и историческую инфраструктуру. В этом плане кинопарк очень удобен. Здесь много различных декораций разных эпох. Заехал — и снимаешь в киногородке, который уже существует», — рассказал режиссер проекта Павел Мак.

Он пожелал кинопарку еще больше декораций, чтобы площадка стала масштабнее и дала возможность снимать много новых проектов.

«Для того чтобы декорация "зажила", нам было необходимо большое количество артистов массовых сцен и игровых автомобилей разных типов. Мы добавили в декорации свои логотипы авиакомпаний на установленные экраны, а также рекламные плакаты, стенды и растения. В итоге получилась реалистичная атмосфера аэропорта. Декорация "Аэропорта Юрово" выглядит реалистично как на средних и общих планах, так и при съемке на длиннофокусную оптику. Особенно понравился управляемый эскалатор, на котором члены съемочной группы могут расположиться вместе с техникой и начать движение в удобный момент», — отметил оператор проекта «Постучись в мою дверь в Москве» Михаил Малюга.

По сюжету после событий первого сезона главная героиня сериала Саша Гордеева возвращается в компанию «Стиллард», пытаясь начать все заново, но главный герой Сергей Градский полон решимости доказать свою любовь. Дополнительную интригу внесет бабушка Саши, которая вмешается в их отношения из-за давней семейной тайны. К проекту во втором сезоне присоединился актер Кирилл Дыцевич и заменил актера Никиту Волкова в роли Сергея. Его герой будет готов на все, чтобы вернуть любовь Саши, которую вновь сыграет Лиана Гриба.

Также в новом сезоне в актерском составе задействованы Влад Соколовский, Екатерина Волкова, Игорь Жижикин, Алика Смехова, Антонина Паперная, Александра Тулинова, Юлия Серина, Екатерина Шумакова, Лео Канделаки, Эльдар Трамов, Евдокия Германова, Илья Антоненко, Каролина Койцан, Константин Белошапка, Джулия Аммади и другие.

В новом сезоне зрителей ждут 60 новых эпизодов по 45 минут. Создатели обещают множество сюжетных поворотов, которые будут отличаться от турецкого оригинала и будут специально адаптированы для российской аудитории.

Проект продолжает снимать компания «Медиаслово» в партнерстве с АО «Газпром-Медиа Холдинг» и онлайн-кинотеатрами Okko и PREMIER. Новый сезон выйдет в онлайн-кинотеатрах и появится в эфире телеканала ТНТ в 2025 году.

Кинопарк «Москино» — часть проекта Сергея Собянина «Москва — город кино» и объект московского кинокластера, который развивается столичным департаментом культуры. Здесь уже завершен первый этап: построены 24 натурные площадки, 4 павильона и 6 объектов инфраструктуры. В их числе декорации «Центр Москвы», «Москва 1940-х годов», «Витебский вокзал», «Аэропорт Юрово», «Соборная площадь Москвы», «Глухая деревня», «Партизанская деревня», «Уездный город», «Ковбойский городок», «Питерский бар» и другие площадки.

Московский кинокластер — это объекты инфраструктуры, услуги и сервисы для кинопроизводителей, развивающиеся правительством Москвы в рамках проекта «Москва — город кино». В его структуру входят кинопарк «Москино», Киностудия Горького (площадки на улице Сергея Эйзенштейна и в Валдайском проезде), кинозавод «Москино», сеть кинотеатров «Москино», кинокомиссия и киноплатформа «Москино».

В июне вышел новый сезон еще одного нашумевшего российского сериала — триллера-детектива «Фишер-2. Затмение». О чем расскажет второй сезон — в материале «Вечерней Москвы».