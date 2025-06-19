В кинотеатрах России вышла мелодрама «Материалистка»

19 июня в России состоялась официальная премьера фильма «Материалистка». Романтическую комедию со звёздами Голливуда уже можно посмотреть в большинстве кинотеатров страны с русским дубляжом.

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Сюжет картины рассказывает о молодой девушке из Нью-Йорка, которая подбирает одиноким людям вторые половинки. В то же время сама героиня разрывается между своим идеальным мужчиной и своим несовершенным бывшим.

Главные роли в фильме исполнили Педро Паскаль («Мандалорец», «Одни из нас»), Крис Эванс («Мстители», «Достать ножи») и Дакота Джонсон («Мадам Паутина»). Режиссёром выступила Селин Сон, постановщица «Прошлых жизней».