Режиссер раскритиковал игровые адаптации мультфильмов

Режиссер Гарри Бардин в разговоре с НСН раскритиковал игровые адаптации мультфильмов топтанием, пожелав современным продюсерам «искать свою дорогу».

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Вместо адаптация мультфильмов в игровое кино современным режиссерам стоило бы создавать новые смысла, заявил в беседе с НСН художник-мультипликатор, режиссер Гарри Бардин.

Телекомпания НТВ, киностудия «Союзмультфильм» и кинокомпания «Темп» снимут полнометражный художественный фильм «Ну, погоди!», сообщает ТАСС. Партнерское соглашение генпродюсер НТВ Тимур Вайнштейн и глава Совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева заключили на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Ожидается, что лента выйдет в прокат в 2028 году. Бардин же допустил, что проект станет очередной попыткой современных кинодеятелей выехать за чужой счет.

«Залогом успеха будут новые смыслы и новые обретения, а не топтание на старых могилах. Не надо за счет ушедших вытаптывать свою дорогу, ищите свою дорогу, не повторяйте старое. Сняли полнометражный игровой фильм "Летучий корабль", и что? Это провал, это бездарно. Могу без лишней скромности сказать, что мой фильм лучше. Они хотят повторить и въехать на чужой козе в рай. Такого не бывает, пусть ищут свое. Это и сюжета касается, нельзя на старые грабли наступать. Они все время пытаются за счет старых заслуг выйти из пешек в короли», – заявил он.

К слову, Вайнштейн также упомянул «Летучий корабль», посчитав, что сказка «показала невероятный успех как в прокате, так и на НТВ»:

«Наш опыт говорит о том, что зрители ждут возвращения героев своего детства – в новом качестве, но с уважением к первоисточнику».

Полнометражный фильм Ильи Учителя «Летучий корабль» вышел в российский прокат 21 марта 2024 года и заработал более 1,1 миллиарда рублей. Как отмечал продюсер проекта Алексей Учитель, музыкальный фэнтезийный фильм получит продолжение, сиквел планируют представить на большом экране во время осенних каникул 2026 года, передает «Радиоточка НСН».