Стали известны сборы мультфильма «Три богатыря. Ни дня без подвига 2»

Сборы мультфильма «Три богатыря. Ни дня без подвига 2» превысили 100 млн рублей
19 июня сборы мультфильма «Три богатыря. Ни дня без подвига 2» превысили 100 млн рублей. На достижение этого результата проекту потребовалась неделя — премьера состоялась 12-го числа. Анимационная картина продолжает находиться в топе кинотеатральных чартов, уступая лишь комедии «На деревню дедушке».
«Три богатыря. Ни дня без подвига 2» рассказывает три разные истории из жизни богатырей Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алёши Поповича. В первой византийский император решает сделать коня Юлия воспитателем своего сына, во второй разбойники под видом послов из Европы пытаются обобрать князя, а в третьей князь внезапно превращается в комара.
В 2025 году также выйдет и другой проект по вселенной — «Три богатыря и свет клином». Премьера картины состоится 25 декабря.